تأثير المضادات الحيوية يختلف من شخص إلى آخر

اكتشف علماء فرنسيون من معهد باستور في باريس، اختلاف تأثير المضادات الحيوية في ميكروبيوم أمعاء البشر.



وتشير مجلة mBio، إلى أنه عند استخدام المضادات الحيوية في العلاج، يختل توازن البكتيريا المفيدة والضارة في الأمعاء، ما قد يؤدي في النهاية إلى تكاثر فطريات من نوع Candida albicans. فقد اتضح للباحثين أن مستوى هذا الاختلال يختلف من شخص إلى آخر.

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وقد حلل الباحثون في هذه الدراسة الجديدة، عينات براز من مجموعتين من 11 شخصا سليما قبل وأثناء وبعد العلاج باستخدام عقار سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون. كلا العقارين من الجيل الثالث من المضادات الحيوية للسيفالوسبورين.

واكتشف الباحثون، أن تنوع وكثرة أنواع الفطريات تختلف ليس فقط من شخص إلى آخر، بل وبين العينات لدى نفس الشخص. واستخدم فريق البحث اختبار PCR لقياس مستوى Candida albicans واكتشفوا أن الفطر كان موجودا لدى 95 بالمئة من المشاركين. وبعد العلاج بالمضادات الحيوية ، زادت نسبة DNA Candida albicans في براز جميع المتطوعين. ولكن كانت زيادة هذا النوع وأنواع أخرى كبيرة لدى بعضهم، في حين لم تلاحظ هذه الزيادة لدى البعض الآخر، حتى أنها انخفضت لدى أحد المشاركين.

وأظهرت نتائج الفحص الإضافي للعينات، أن تغير استجابة الفطريات للعلاج باستخدام المضادات الحيوية، كانت مرتبطة بنشاط إنزيم بيتا لاكتاماز ، الذي تنتجه بكتيريا من الميكروبيوم ذاتيا. وأن الأشخاص الذين لديهم مستوى منخفض من بيتا لاكتاماز، يزداد نمو الفطريات لديهم، بما فيها C. albicans، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستوى أعلى من الإنزيم.

المصدر: لينتا. رو