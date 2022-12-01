خبير يكشف: سد النهضة قد ينهار قبل موعده

كشف خبير المياه المصري بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن أسباب قصر العمر الافتراضي لسد النهضة الإثيوبي.

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وأشار شراقي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إلى أن إثيوبيا هي الأولى عالميا في ترسيب الطمي مما يعجل بالعمر الافتراضي لسد النهضة، مشيرا إلى أن الهضبة الإثيوبية تتكون من جبال بركانية بازلتية تكونت في العصور الجيولوجية القديمة نتيجة وجود الأخدود الأفريقى العظيم الذي يقسم إثيوبيا نصفين.

وتابع: "ترتفع الجبال إلى أكثر من 4620 متر فوق سطح البحر، وتكون نظام مطري فريد حيث تسقط الأمطار بغزارة فى موسم قصير من يوليو إلى سبتمبر مندفعة من أعلى الجبال، تعمل بشدة على تعرية الصخور البازلتية التى تتكون من أضعف المعادن (أولوفين وبيروكسين) وأغناها من العناصر الكيميائية (سيلكون - صوديوم - بوتاسيوم - كالسيوم - حديد - ماغنسيوم - منجنيز) الضرورية للنباتات، ولذا فإن البازلت يكون أخصب الأراضى الزراعية، وتكونت حوالى %95 من التربة الزراعية فى السودان ومصر من الرواسب الثيوبية".

ونوه بأن جميع الأنهار التي تنبع من إثيوبيا تتميز بكمية طمي هائلة تصل في حوض النيل الأزرق إلى حوالى 200 مليون م3/سنة، ولهذا سمى بالأزرق، وعند انتهاء اكتمال سد النهضة فإن السعة التخزينية سوف تقل تدريجيا كل 5 سنوات بمقدار مليار م3 واحد نتيجة ترسيب الطمي، وسوف يتوقف التوربينين الحاليين (عند مستوى منخفض 565 م) بعد حوالى 17 عاما، ثم باقي التوربينات (عند مستوى 595 م) بعد 70 عاما وهو العمر الافتراضي للسد طبقا للظروف الحالية، هذا إن لم يحدث إنهيار قبل ذلك نتيجة العوامل الجيولوجية المختلفة.

وتظهر الصور الفضائية اليوم استمرار فيضان المياه أعلى الممر الأوسط بكمية تقدر بحوالى 50 مليون م3/يوم نتيجة توقف التوربينين، وغلق بوابتى التصريف، وسوف يتوقف تدفق المياه من أعلى فى حالة تشغيل التوربينين أو أحدهما بكفاءة (تصريف 50 - 100 مليون م3/يوم) أو فتح إحدى بوابتي التصريف.

المصدر: RT