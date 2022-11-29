القنبلة الصغيرة.. سلاح أمريكي بعيد المدى يتجه إلى الجيش الأوكراني

تحدثت قناة Fox News التلفزيونية الأمريكية عن سلاح بري حديث بعيد المدى يتوقع أن تسلمه الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقالت القناة إن المقصود بالأمر هي منظومة أطلقت عليها تسمية "القنبلة البرية ذات القطر الصغير" ومدى عملها 150 كيلومترا وهي من طراز GLSDB. وستسمح للقوات الأوكرانية بقصف منشآت في عمق الأراضي الروسية.

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وتعمل على تصنيعها، حسب القناة، شركة SAAB السويدية بالتعاون مع شركة Boeing الأمريكية. ويقول الخبراء في الشركتيْن إن تلك القنبلة قادرة على اجتياز بعض التشويش الإلكتروني، ويمكن استخدامها اعتمادا على ملاحة "جي بي إس" الفضائية من منصات برية ضد المدرعات في أي ظروف جوية.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم تلك القنابل الصغيرة القطر ليس لأوكرانيا فحسب بل ولحلفائها في أوروبا الشرقية.

يذكر أن المنظومة تتضمن قنبلة ذات قطر صغير GBU-39 ومحرك صاروخي M26. وتزوّد القنبلة بأجنحة صغيرة تسمح لها بأن تحوم نحو الهدف.

وقد بدأ العمل على تصميم منظومة GLSDB البرية منذ عام 2019. فأنتجت بضعة نماذج منها، لكن من المستحيل توقع زيادة سريعة في حجم إنتاجها لصعوبات تشريعية ومشاكل متعلقة بتوريد قطع الغيار.

مع ذلك فإن كييف تعوّل على تسليمها تلك الأسلحة بحلول الربيع المقبل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا