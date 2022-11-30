اكتشاف قرابين قيمة لديميتر في أنقاض معبد قديم

عثر علماء الآثار اليونانيون على قرابين قدمت لإلهة الخصوبة ديميتر في أنقاض معبد قديم بجزيرة كريت.

ويشير موقع Arkeonews، إلى أنه وفقا لوزارة الثقافة اليونانية، عثر علماء الآثار على مئات القرابين التي قدمت للإلهة ديميتر.

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وقد عثر العلماء على خمسة صناديق للقرابين في أرضية المعبد التي كانت يوما ما مرصوفة بالبلاط، فيها مزهريات بحالة جيدة كتب على إحداها "مكرسة للإلهة ديميتر".

وعثر علماء الاثار أيضا على حفرة فيها أعمال فنية تعود إلى عام 600 قبل الميلاد، وهي أقدم بمئات السنين من الأشياء الأخرى، وبينها أشياء زجاجية وتماثيل طينية للحيوانات وتماثيل طينية للنساء.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده، أنه قبل 2300 عام أعيد بناء المعبد بعد انهياره.

ويذكر أن هذه الاكتشافات جرت خلال عمليات الحفر الجارية في مدينة Falasarna بجزيرة كريت. وهذا المعبد مبني على الطراز الدوري، حيث كان يحتوي على عمودين مموجين وتيجان، ومنحوتات وسقوف محدبة. وبحسب الخبراء ، كان ارتفاعه أكثر من 7.5 متر، و عرضه حوالي 5 أمتار. وليس له مثيل آخر في الجزيرة.

وديميتر ، هي إلهة يونانية قديمة مرتبطة بالأرض والخصوبة وقوة الماء كمصدر للحياة.

المصدر: نوفوستي