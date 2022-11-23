هل تحل الصواريخ البريطانية الموجهة بالليزر مشاكل الجيش الأوكراني؟

قالت صحيفة The Telegraph البريطانية إن حياة الجنود الروس ستتحول إلى جحيم.

وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارته الأخيرة لكييف بتسليم أوكرانيا دفعة من صواريخ Brimstone-2 الموجهة بالليزر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كل صاروخ يكلّف الحكومة البريطانية 207000 دولار، فيما لم تذكر عدد الصواريخ التي سترسل إلى الجيش الأوكراني.

يذكر أن Brimstone-2 عبارة عن صاروخ "جو-أرض" يحلّق إلى مسافة 60 كيلومترا عند إطلاقه من الطائرة. أما في حال إطلاقه من منصة برية فلا يتجاوز مدى عمله 12 كيلومترا.

وبما أن أوكرانيا ليست لديها طائرات، فإن جيشها سيضطر إلى إطلاق تلك الصواريخ من الشاحنات واستخدامه كسلاح مضاد للدبابات. ولن تحل هذه الصواريخ أية مشكلة، إذ أنه أعلن أن Brimstone-2 سلاح فائق الدقة. لكن من المستحيل حل أية مشكلة بواسطة صاروخ فائق الدقة يحلّق إلى مسافة 12 كلم فقط باعتبارها مسافة لا تتخطى العمق التكتيكي. لذلك يمكن أن نسميه سلاح القتال القريب. ومن أجل أن تلعب هذه الأسلحة أي دور في العملية الهجومية يجب أن يكون عددها كبيرا جدا، مع العلم أن طواقم الصواريخ يجب أن تكون محمية.

وقال القائد السابق للقوات الخاصة في سلاح الجو الروسي، سيرغي خاتيليوف: "هناك عوامل هامة لإحراز النجاح في الهجوم باستخدام الأسلحة الحديثة، وبينها سرعة الرماية، القدرة العالية على المناورة، السرية والقابلية لتدمير الأهداف في عمق الدفاع وعلى الجبهة العريضة. في ما يتعلق بصواريخ Brimstone-2 فإنها لا تمتلك تلك المواصفات. وتستخدمها في بريطانيا مقاتلات Tornado وTyphoon. أما الجيش الأوكراني فينوي استخدامها من الشاحنات".

المصدر: روسيسكايا غازيتا