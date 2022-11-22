الجيش الروسي يتسلم مقاتلات "سو-30" المطورة

سلّمت شركة صنع الطائرات الموحدة الروسية وزارة الدفاع دفعة جديدة من الطائرات العسكرية.

وتضمنت تلك الدفعة مقاتلات " سو-30 إس إم 2" المطوّرة وطائرات "ياك – 130 للتدريب والقتال.

وقال ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الروسية، التي تدخل فيها شركة صنع الطائرات الموحدة، إن الإمكانات القتالية لمقاتلات "سو- 30 إس إم 2" ازدادت إلى حد بعيد، وذلك بفضل تحديث الإلكترونيات التي تعتمدها أجهزة الطائرة. كما ازداد مدى اكتشاف الأهداف الجوية والتعرف عليها. وتم تزويد المقاتلة بصواريخ فائقة الدقة " جو – جو" و"جو – أرض" و"جو – بحر" بمقدورها إصابة الأهداف الجوية والبرية والبحرية على مسافة تصل بضع مئات الكيلومترات.

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فيما يتعلق بطائرة "ياك -130" للتدريب والقتال فإنها صارت قادرة على ضمان التدريب الأساسي العالي الكفاءة للطيارين على قيادة الطائرات الحربية الحديثة والمستقبلية من الجيليْن الـ4+ والـ5. أما طائرة "ياك – 130" فتستطيع بفضل وجود الإلكترونيات القوية والبرامج الخاصة محاكاة تصرف مختلف أنواع الطائرات في الجو بدءا من المقاتلة وانتهاء بطائرة النقل العسكري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا