ثورة في صناعة الأغذية.. إدارة الغذاء الأمريكية تقر بأن اللحوم المزروعة في المختبر "آمنة للأكل"

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على منتج اللحوم المزروع في المختبر باعتباره آمنا للاستهلاك البشري، ما يجعله أول منتج يحصل على الضوء الأخضر الأولي من الجهة المنظمة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء 16 نوفمبر، أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها لم تجد أي مشاكل تتعلق بالسلامة في عملية تصنيع الشركة المصنعة Upside Foods، بينما أكدت أن هذا لا يعني أن منتج "الدجاج المزروع" يمكن بيعه في السوق المفتوحة حتى الآن.

إقرأ المزيد

وكشفت إدارة الغذاء والدواء أن المنتج الذي لم يذكر اسمه، والذي صنعته شركة Upside Foods، يستخدم "تقنية زراعة الخلايا الحيوانية لأخذ الخلايا الحية من الدجاج وتنمو الخلايا في بيئة خاضعة للرقابة لإنتاج غذاء الخلايا الحيوانية المستزرعة".

تم وصف المنتج النهائي في تقرير آخر، على أنه "نسيج متماسك من خلايا الدجاج، مشابه في التركيب والخصائص الغذائية لمنتجات الدواجن التقليدية".

وبينما يُقصد بالمنتج النهائي أن يكون مشابها للدجاج، قد تشتمل مواده الأصلية على "مواد من أصل بقري أو خنازير ... بالإضافة إلى وسائط زراعة الخلايا ومكونات الوسائط والمضادات الحيوية ومضادات الفطريات"، وفقا لوثائق إدارة الغذاء والدواء.

وتدعي شركة Upside Foods أن موادها من الأبقار مصدرها قطعان خالية من الأمراض أو غير معرضة للمخاطر، ويتم اختبار مكونات الخنازير الخاصة بها بحثا عن "فيروسات الخنازير التي يمكن أن تعيش في الخلايا البشرية".

وتقر الشركة باحتمال وجود "تأثيرات غير مقصودة للهندسة الوراثية"، فضلا عن التلوث المحتمل بالكائنات الحية الدقيقة أو الفيروسات الحيوانية المصدر، باعتبارها مخاطر محتملة متأصلة في عملية التصنيع، ولكنها تطمئن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن لديها إجراءات معمولا بها لاختبارها. وتقول الشركة إن دجاجها "آمن مثل لحوم الدواجن التقليدية".

The world is experiencing a food revolution and the FDA is committed to supporting innovation in the food supply. Today we are announcing that we have completed our first pre-market consultation of a human food made from cultured animal cells. https://t.co/SgBaTcb7sRpic.twitter.com/l9nQBlu9ZD — Dr. Robert M. Califf (@DrCaliff_FDA) November 16, 2022

وبينما يجب أن تتم الموافقة على لحوم الدجاج المزروعة في المختبر من قبل وزارة الزراعة الأمريكية وخدمة سلامة الأغذية والتفتيش قبل بيعها في السوق الأمريكية، أعلن الرئيس التنفيذي أوما فاليتي إعلان إدارة الغذاء والدواء باعتباره انتصارا، وأصدر بيانا وصفه بأنه "لحظة فاصلة في تاريخ الطعام".

جدير بالذكر أن الشركة تأسست باسم Memphis Meats في عام 2015، واجتذبت تمويلا هائلا من أصحاب المليارات مثل بيل غيتس وريتشارد برانسون، بالإضافة إلى كيمبال ماسك، شقيق أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك. ثم غيرت علامتها التجارية إلى Upside العام الماضي.

🎉🍾🎊

It’s time to celebrate. Because the future of meat will never be the same! We’ve received a “No Questions Letter” from the FDA, which means they’ve given our cultivated meat the green light. 🐔 pic.twitter.com/hZ1dAmR4UP — UPSIDE Foods (@upsidefoods) November 16, 2022

وافتتحت الشركة منشأة إنتاج في كاليفورنيا في عام 2021، وقالت لوسائل الإعلام إن المصنع سيكون قادرا على إنتاج 50 ألف رطل من الدجاج المزروع في المختبر سنويا بمجرد حصوله على الموافقة التنظيمية.

وتأمل شركة Upside في نهاية المطاف في تصنيع 400 ألف رطل من الدجاج كل عام، وفقا لما ذكرته آمي تشين، كبيرة مسؤولي التشغيل.

المصدر: RT