عقار ألزهايمر "الواعد" يفشل في تحقيق هدفه ويبدد آمال العلماء في علاج المرض المميت

أعلنت شركة أدوية عملاقة أن تجربتين من المرحلة الثالثة لعقار محتمل لمرض ألزهايمر لم تحقق هدفها في إبطاء التدهور السريري لدى المشاركين في المراحل المبكرة من المرض.

وأجرت شركة الأدوية السويسرية Roche تجربتين متطابقتين في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار Gantenerumab، مع نحو 1000 متطوع في كل منهما.

#MEDIA: Findings from two of our Phase III clinical trials in #AlzheimersDisease are now available. Although the trials did not meet their endpoints, we remain committed to making a meaningful difference to all those affected by the disease. Read more: https://t.co/WpwfJrMKHjpic.twitter.com/lOki1HUxpm — Roche (@Roche) November 14, 2022

إقرأ المزيد

وكان الخبراء يأملون في الحصول على نتائج إيجابية من تجارب Roche's Graduate 1 وRoche's Graduate 2 السريرية، لكن الآمال في علاج مرض ألزهايمر تلقت ضربة أخرى بفعل فشل العقار التجريبي في إبطاء تقدم الحالة.

وقالت الدكتورة سوزان كولهاس، مديرة الأبحاث في مؤسسة Alzheimer's Research UK:"يحتاج المصابون بمرض ألزهايمر بشدة إلى خيارات علاجية أفضل، لذلك من المحبط للغاية أن لا ينتج عقار محتمل الفوائد التي كنا نأمل أن نراها. وستقدم شركة Roche المصنعة للدواء قريبا نتائج هذه التجربة، وهذا سيسمح لمجتمع البحث بالتعلم منها، للمساعدة في تطوير عقار ألزهايمر في المستقبل."

وأضافت: "Gantenerumab هو أحد الأدوية العديدة التي تم تصميمها لإزالة السمة المميزة لألزهايمر، بروتين الأميلويد، من أدمغة الأشخاص في المراحل المبكرة جدا من المرض".

Today we heard disappointing news from Alzheimer's drug, gantenerumab's, phase 3 clinical trial.



Despite this, there is a still a huge amount of hope in dementia research and it is critical that the UK government delivers on its promise to double dementia research funding. pic.twitter.com/QyJOo4gkrE — AlzheimersResearchUK 🍊 (@AlzResearchUK) November 14, 2022

وتابعت: "في وقت سابق من هذا العام، نجحت تجربة المرحلة النهائية لعقار مختلف من مضادات الأميلويد، يُدعى lecanemab، في إزالة الأميلويد من الدماغ وإبطاء التدهور في مهارات الذاكرة والتفكير لدى المشاركين. وبالنظر إلى البيانات معا، ستظهر البيانات المأخوذة من تجارب lecanemab وGantenerumab رؤى مهمة حول سبب عمل أحد الأدوية المضادة للأميلويد بشكل أفضل من الآخر، وسيساعد ذلك على تحسين هذا النهج في علاج المصابين بمرض ألزهايمر".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن دواء Gantenerumab، هو دواء للأجسام المضادة كان واعدا بشكل كبير عندما دخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. ومع ذلك، أفادت Roche أن الدواء، الذي يُعطى على شكل حقنة، لا يمكن أن يُظهر بوضوح أنه يبطئ تقدم هذا الشكل الشائع من الخرف في تجربتين دوائيتين.

وأظهرت البيانات السابقة أن Gantenerumab يقلل من ترسبات الأميلويد في الدماغ.

وتتجمع المستويات غير الطبيعية من بروتين الأميلويد الطبيعي في أدمغة المصابين بمرض ألزهايمر، وتشكل لويحات تتجمع بين الخلايا العصبية وتعطل وظيفة الخلية.

وتضمنت الدراسات السريرية الجديدة لشركة Roche أكثر من 2000 مريض تم علاجهم لأكثر من عامين في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وقالت موريل دي فوس، من شركة Roche: "نشعر بخيبة أمل لأن النتائج الأولية من تجارب المرحلة الثالثة المحورية الأولى والثانية، تظهر أن نقطة النهاية الأولية لإبطاء التدهور السريري لم تتحقق. ومع ذلك، فإننا لا نزال ملتزمين بتغيير حياة المصابين بمرض ألزهايمر من خلال بحثنا المستمر وتطوير الأدوية التجريبية لأهداف وأنواع ومراحل مختلفة من مرض ألزهايمر".

New data shows #Gantenerumab failed to meet its primary endpoint. While anti-amyloid therapies are a starting point, there is an urgent need to develop a new generation of drugs that target a whole host of underlying #Alzheimers causes. See ADDF statement: https://t.co/ScW5VtEG13pic.twitter.com/G8fVN4311e — Alzheimer's Drug Discovery Foundation (@TheADDF) November 14, 2022

وأضافت الدكتورة كولهاس: "مرض ألزهايمر معقد، والعقاقير المحتملة التي تستهدف جوانب أخرى من المرض تشق طريقها أيضا من خلال التجارب السريرية. وهناك أكثر من 140 دواء محتملا لمرض ألزهايمر في التجارب السريرية - معظمها يستهدف البروتينات أو العمليات الأخرى غير الأميلويد".

المصدر: ميديكال إكسبريس + إندبندنت