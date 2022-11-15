قصة الخدمة القصيرة لمدرعة "أمير" الإسرائيلية الصنع في جيش نظام كييف

لم تبق مدرعة " أمير" الإسرائيلية الصنع لمدة طويلة في حوزة الجيش الأوكراني.

فبمجرد أن ظهرت في الحد الأمامي للقتال حتى نشرت شبكة الإنترنت مقاطع فيديو لعملية تدميرها من قبل درون "لانتسيت" الانتحاري الروسي.

يذكر أن شركة GAIA Automotive Industries الصغيرة هي التي تنتج مدرعة "أمير" المدولبة الرباعية الدفع المخصصة لتنفيذ مختلف المهام القتالية. على سبيل المثال يمكن بواسطة تلك المدرعة تحقيق الاستطلاع والقيام بدوريات وتنفيذ مهمة نقل الأفراد.

ويمكن أن تنقل المدرعة حتى 12 فردا مسلّحا و3 أطنان من الحمولة. وفيها 4 أبواب جانبية وباب خلفي لركوب الأفراد، وفي كل جنب نوافذ لأطلاق النيران بأسلحة خفيفة. وينصب على سقف المدرعة رشاش ثقيل.

وتتحمل دروع هذه المدرعة الإصابات بأعيرة 14.5 ملم التي تم إطلاقها من مسافة 200 متر، وكذلك الشظايا الناتجة عن قذائف عيار 155 ملم. ويمكن أن تحمي المدرعة أفراد الطاقم من انفجار الألغام والعبوات النارية بقوة حتى 10 كلغ من مادة التروتيل.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت تعلن أكثر من مرة أنها لا تزوّد أوكرانيا بأسلحة. لذلك يُفترض أن المدرعة اشتريت عن طريق أشخاص مدنيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا