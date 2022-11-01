العلماء الصينيون ينجحون في زرع أعضاء الخنازير في القرود

نجح خبراء مستشفى شيجينغ التابع لجامعة شيان الطبية للقوات الجوية، في إجراء عمليات جراحية على ثلاثة قرود وزرع أعضاء خنزير معدل وراثيا.



وتشير صحيفة China Daily، إلى أن هذه العمليات جرت في منتصف شهر أكتوبر المنصرم، واستمرت 14 ساعة، تم خلالها زرع الكبد والكلى والقلب وقرنية العين والجلد وعظام في أجسام أربعة قردة، مات أحدهم.

وتضيف، حالة القردة الثلاثة الأخرى جيدة ومستقرة، وبدأت الأعضاء المزروعة في أجسامها تعمل بصورة طبيعية. أما الكبد والكلى المزروعة في جسم القرد الذي مات بعد أسبوعين فلم تعمل.

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ويشير خبراء المستشفى، إلى أن جميع الأعضاء المزروعة تعود لمتبرع واحد، وزرعت لأول مرة في أجسام حيوانات من فصيل مختلف تماما.

ووفقا لخبراء المستشفى، هذه العملية خطوة كبيرة إلى الأمام في حل مشكلة نقص الأعضاء البشرية.

ويشير البروفيسور الجراح دوو كيفينغ، إلى أنه لا تزال هناك صعوبات كثيرة مرتبطة بزرع أعضاء وأنسجة لحيوانات في جسم بشري. ويضيف موضحا، ازيلت من الخنزير المستخدم في هذه التجربة، ثلاثة جينات لتجنب رفض القردة للعضو المزروع. وبالإضافة إلى ذلك يحتاج متلقي هذه الأعضاء إلى مثبطات المناعة، التي بعضها غير معتمد للاستخدام في البشر.

ويضيف، من المهم جدا ألا تدخل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات من أعضاء الخنازير المزروعة إلى جسم الإنسان. و أعرب عن ثقته في إمكانية تجنب هذه المشكلات.

ويقول: "إن زرع الأعضاء لا يزيد فقط من الوصول إلى الأعضاء والأنسجة المتبرع بها، بل سيحقق تقدما كبيرا في تطوير الطب. وهذا بدوره يحفز تطوير تقنيات بيولوجية وسريرية جديدة وفي نهاية المطاف يقدم خدمة للبشرية".

المصدر: tass