علماء صينيون يبتكرون حريرا صناعيا فائق المتانة

أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن علماء جامعة تيانجين الصينية، اكتشفوا طريقة جديدة لإنتاج حرير صناعي فائق المتانة.

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وتشير الوكالة، إلى أن مؤشر متانة الحرير الصناعي المصنوع بالطريقة الجديدة، ارتفع بنسبة 70 بالمئة.

وتضيف: حاول العلماء إدخال حرير دودة القز الطبيعي في تركيبة كيميائية، عن طريق إذابة الغلاف اللاصق الذي يساعد على تحلل بروتينات الحرير. ونتيجة لذلك، تمكنوا من تغيير بنية ألياف الحرير، وزادوا متانتها بنسبة 70٪ مقارنة بخيوط العنكبوت، التي تتفوق متانتها على متانة الحرير الطبيعي.

ويذكر أن العلماء حاولوا سابقا حقن الحمض النووي للعنكبوت في يرقات دودة القز لزيادة متانة ألياف الحرير.

ويأمل الخبراء أن تستخدم التكنولوجيا الجديدة على نطاق واسع في الصناعات الطبية. لأن ألياف الحرير تستخدم في صنع وإنتاج المواد الطبية.

المصدر: tass