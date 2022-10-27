روسيا..طريقة جديدة للحصول على دقائق السيلينيوم النانوية للمناعة

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أن خبراء الجامعة ابتكروا طريقة جديدة للحصول على دقائق السيلينيوم النانوية لتحسين مناعة الإنسان والحيوان.





ويشير المكتب، إلى أن الطريقة الجديدة سوف تستخدم قريبا في إنتاج إضافات للأعلاف والأسمدة وفي المستحضرات الطبية.

وجاء في بيان المكتب: "تمكن علماء الجامعة من الحصول على دقائق السيلينيوم النانوية، التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي ومفيد في منظومة مناعة الإنسان والحيوانات. ويمكن أن يؤدي استخدام السيلينيوم إلى زيادة غلة المحاصيل وإنتاجية الثروة الحيوانية بشكل كبير".

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ويمكن إضافة دقائق السيلينيوم النانوية كإضافات إلى المواد الغذائية.

ويقول أندريه ناغداليان، كبير الباحثين في مختبر بحوث الأغذية والتكنولوجيا الحيوية الصناعية: "لقد اختبرنا بالفعل دقائق السيلينيوم النانوية على الحيوانات المخبرية والنباتات الزراعية. ولم نسجيل أي آثار جانبية، ولكن كان هناك تقوية للوظائف المناعية واستقرار في عمليات النمو".

ويضيف، أعطت البذور المعالجة بدقائق السلينيوم النانوية عددا اكبر من البراعم مقارنة بالبذور غير المعالجة. ويخطط علماء الجامعة في المستقبل القريب، للبدء في إنتاج إضافات الأعلاف والأسمدة على أساس هذه الدقائق. وبعد إجراء دراسات مفصلة وشاملة لتأثيرها في جسم الإنسان، تبدأ عملية إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية.

وتجدر الإشارة، إلى أن السلينيوم، هو أحد العناصر الكيميائية الضرورية لعمل الجسم بصورة طبيعية. ويؤدي نقص هذا العنصر، إلى إنخفاض الإنتاجية ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان. هذا العنصر في الحالة الطبيعية سام ولا يمتصه الجسم بسهولة. أما دقائقه النانوية فلن يكون لها أي آثار جانبية نظرا لحجمها الصغير جدا، وهذا ما أثبتته نتائج الاختبارات والتجارب العديدة التي أجريت على الحيوانات والنباتات.

المصدر: tass