المايا كانوا يستخدمون رماد الحكام في صنع كرات اللعب

اكتشف علماء المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) أدلة على استخدام المايا رماد حكامها كمادة لصنع الكرات المستخدمة في لعبة أولاماليزتلي Ōllamaliztli.



وتشير مجلة IFLScience، إلى أن الباحثين عثروا خلال عمليات الحفر الجارية في معبد تونينا في جنوب المكسيك على 400 جرة تحتوي على خليط يتكون من رماد حرق الجثث والمطاط والفحم وجذور النباتات.

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ويعود معبد تونينا إلى أعوام 500-687 ميلادية، وله ملعب غمرته المياه، مخصص لممارسة لعبة أولاماليزتلي Ōllamaliztli (Ulama game).

وقد عثر العلماء على الجرار المذكورة في سرداب على عمق 8م، تحت معبد الشمس، حيث كانت تقام الطقوس باستخدام رماد الحكام المتوفين.

واكتشف العلماء ثلاثة أطواق مخصصة لحساب النقاط، عليها عبارات تفيد بإرسال ثلاثة جثث لكبار المسؤولين إلى "كهف الموتى"، حيث خضعت لعملية "تحويل" استمرت 260 يوما. وقد تمكن الباحثون من تحديد هويتهم - وهم فاكا تشان كاك الذي توفي في 1 سبتمبر عام 775، وآي كولولتي المتوفي في 1 أبريل عام 776 وامرأة تدعى كافيل كان توفيت عام 722 . ويبدو أن الكبريت المتضمَّن في رماد حرق الجثث، استخدم في عملية فلكنة (vulcanization) المطاط الذي صنعت منه الكرات.

المصدر: لينتا. رو