مراقبو السماء يشهدون الأسبوع المقبل كسوف الشمس الجزئي الأخير لعام 2022

يشهد سكان الأرض، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، كسوفا جزئيا للشمس سيكون مرئيا من أجزاء من أوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا.

ورغم أن مراقبي السماء في أجزاء أخرى من العالم، مثل الولايات المتحدة، قد لا يتمكنون من متابعة هذا الحدث مباشرة، إلا أنه يمكنهم مشاهدته عبر الإنترنت وبشكل مجاني.

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وسيبدأ الكسوف الشمسي الجزئي في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش، في 25 أكتوبر، عندما يمر القمر أمام الشمس وينتهي في نحو الساعة 13:01 بتوقيت غرينتش.

وسيسمح مشروع التلسكوب الافتراضي 2.0 لعشاق علم الفلك بمشاهدة كسوف الشمس الجزئي الأخير لعام 2022 من منازلهم (أو مكاتبهم)، حيث سيتم تصوير الكسوف من روما بإيطاليا، وبثه على الإنترنت مجانا.

وسيقوم فريق المراقبة المتنقلة لموقع الويب Time and Date ببث مباشر للكسوف الجزئي وستكون التغطية متاحة للمشاهدة على قناته على "يوتيوب".

يحدث الكسوف الشمسي عندما ينزلق القمر بين الأرض والشمس ويلقي بظلاله على الكوكب فيحجب ضوء الشمس كليا أو جزئيا.

ويعد الكسوف الجزئي بتاريخ 25 أكتوبر، ثاني كسوف جزئي لعام 2022، عقب كسوف 30 أبريل الماضي الذي اكتسح سماء جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب أمريكا الجنوبية.

ولا يمكن رؤية الكسوف الجزئي للشمس ولا الكسوف الكلي للشمس من جميع أنحاء الأرض. وهذا لأن القمر أصغر بكثير من الأرض وظله يبلغ عرضه بضع مئات من الأميال فقط، ما يعني أنه لا يمكن أن يسقط إلا على جزء من سطح الكوكب في أي وقت.

والحد الأقصى لقرص الشمس، الذي سيتم تغطيته في 25 أكتوبر هو 82% في مكان يسمى "نقطة الكسوف المركزية". وهذا هو المكان الذي يلتقي فيه خط وهمي يربط بين مركز الشمس ومركز القمر بسطح كوكبنا.

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وخلال كسوف 25 أكتوبر، ستكون نقطة الكسوف المركزية في القطب الشمالي. وسيصل التعتيم الأقصى إلى 82% في روسيا، بينما ستنخفض هذه المنطقة المظلمة إلى 70% في الصين، و63% في النرويج، و62% في فنلندا، وستشهد لندن كسوفا بنسبة 15% فقط.

وسيستمر الحدث بأكمله لما يزيد قليلا عن أربع ساعات. ولن يكون هذا الكسوف كليا للشمس في أي مكان في العالم لأنه خلال الحدث لن يكون القمر والشمس متماشيين تماما، وبالتالي لا يوجد مكان على الأرض سيغطي فيه القمر الشمس بالكامل.

وإذا فوت مراقبو السماء هذه الفرصة لرؤية الكسوف الشمسي الجزئي إما مباشرة أو عبر الإنترنت، فقد تكون لديهم فرصة أفضل بتاريخ 20 أبريل 2023، عندما سيحدث الكسوف الكلي للشمس.

المصدر: سبيس