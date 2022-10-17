قوات الدفاع الجوي الروسية تحطم الرقم القياسي لمدى إصابة الأهداف الجوية

حطمت قوات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة بيلغورود، الرقم القياسي العالمي لمدى إصابة الأهداف الجوية.



وتشير مجلة Militarywatch magazine، إلى أن قوات الدفاع الجوي في مقاطعة بيلغورد الروسية، تمكنت من إسقاط طائرتين لسلاح الجو الأوكراني من نوع "سو-27 وسو-24" كانتا تحلقان على ارتفاعات منخفضة وترتفعان فقط عند إطلاق الصواريخ على أهداف أرضية، بواسطة منظومة S-300V4 المضادة للجو.

وتجدر الإشارة، إلى أن منظومة S-300V4 دخلت الخدمة الفعلية في العقد الأول من القرن الحالي، وتتميز بقدرة عالية على الحركة وسرعة الإعداد وقدرة متميزة مضادة للصواريخ المجنحة والباليستية، وهي منظومة مجنزرة وليس مدولبة.

المصدر: لينتا. رو