درون "لانتسيت" الانتحاري الروسي يدمّر عربات عسكرية أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة مقطع فيديو أظهر استخدام مسيّرة "لانتسيت" الحائمة المطوّرة ضد عربة بها مقاتلون أوكرانيون.

وفي الفيديو يمكن مشاهدة صورة رأس درون موجهة ذاتيا تقترب من رباعية دفع واقفة على هامش الطريق، وحولها الجنود الأوكرانيون.

وأظهر الفيديو كذلك اقتراب "لانتسيت" من الهدف وإصابته إصابة دقيقة بانفجار موجّه. كما أظهر الفيديو أن المقاتلين الأوكرانيين رأوا في اللحظة الأخيرة درونا مقتربا منهم وبدأوا في الانصراف، لكن الانفجار غطاهم جميعا.

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يذكر أن وكالة "نوفوستي" الروسية كانت قد أفادت في يوليو الماضي بأن الجيش الروسي بدأ في استخدام الذخائر الحائمة المطوّرة من طراز "لانتسيت - 3" لتدمير المشاة الأوكران.

وقد ازداد لدى تلك الدرونات الانتحارية المصنعة في شركة "زالا" التابعة لـ"كلاشنيكوف" وقت البقاء في الجو حتى ساعة واحدة ، كما ازداد وزن المتفجرات التي تحملها حتى 5 كيلوغرامات. وحصل النموذج المطوّر من "لانتسيت -3" على جناح كبير وذيل على شكل حرف X .

الدرون سرعته 110 كيلومترات في الساعة، ووزنه 12 كيلوغراما.

ومن مميزات "لانتسيت - 3" تزويده بأجهزة خاصة قادرة على عكس الليزر. وبمقدوره كذلك محاكاة تحليق طائر بفضل تصميم جناحه وذيله على شكل حرف X، مما يمنع العدو من البحث عنه والتعرف عليه.

لمصدر: نوفوستي