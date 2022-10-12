 
مباشر

كم قنبلة ذرية تعادل طاقة الكويكب الذي اصطدم بالأرض وقتل الديناصورات؟

العلوم والتكنولوجيا

كم قنبلة ذرية تعادل طاقة الكويكب الذي اصطدم بالأرض وقتل الديناصورات؟
Gettyimages.ru Elena Duvernay/Stocktrek Images
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyio

يعتقد علماء الجيولوجيا أن الكويكب الذي قضى على الديناصورات، لم يتسبب فقط بنشوء حفرة تشيكسولوب فقط، بل بنشاط زلزالي شمل كوكب الأرض استمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر.

إقرأ المزيد
الكشف عن أول حفرية لديناصور
الكشف عن أول حفرية لديناصور "قُتل في اليوم نفسه" لاصطدام كويكب عملاق بالأرض قبل 66 مليون عام


وتشير صحيفة Independent، إلى أنه وفقا لمولي رينج، رئيس فريق البحث من جامعة ميتشيغان، انبعثت نتيجة اصطدام الكويكب بالأرض طاقة "تعادل قوة 10 مليارات قنبلة ذرية كالتي استخدمت في الحرب العالمية الثانية". ما تسبب في حدوث نشاط زلزالي مكثف استمر من "بضعة أسابيع إلى عدة أشهر ". وقد درس العلماء تأثير الكويكب باستخدام تقنيات النمذجة الحديثة، وكذلك تحليل العينات الجيولوجية من هذه الفترة في كولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويؤكد هذا الاكتشاف، نتائج دراسة علمية أجريت مؤخرا نشرت في مجلة Advances، عن التسونامي العالمي الناجم عن اصطدام الكويكب بالأرض. ووفقا للدراسة كان هذا التسونامي "أقوى بـ 2600 مرة من التسونامي الذي حدث قبالة سواحل إندونيسيا عام 2004"، وهو اعنف موجات التسونامي التي حدثت في تاريخ البشرية.

ويذكر، أنه في نهاية العصر الطباشيري قبل 65.5 - 66 مليون عام، اصطدم بالأرض كويكب قطره 10-14 كلم، ترك حفرة عملاقة قطرها 180-200 كلم، هي حفرة تشيكسلوب الواقعة جنوب المكسيك. ولا تزال عواقب هذه الكارثة موضع جدل ودراسة.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا