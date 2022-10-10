حيوانات مهددة بالانقراض

أدرجت السلطات الأسترالية 15 نوعا من الحيوانات في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، وأعلنت عن برنامج مدته 10 سنوات مخصص لإنقاذ 110 من الأنواع المهددة بالانقراض في أستراليا.





وتشير مجلة Time، إلى أن تانيا بليبيرسك، وزيرة البيئة والموارد المائية، أعلنت أن الحرائق التي اجتاحت البلاد أعوام 2019- 2020 كان لها تأثير مدمر على العديد من أنواع الحياة البرية.

وتقول، "نحن مصممون على منح الحياة البرية فرصا أكثر. وإن إضافة الحيوانات الجديدة إلى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض خطوة مهمة في مسيرة حماية الطبيعة".

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ومن بين الحيوانات المهددة بالانقراض: الولب (الكنغر الأبيض الصدر) ، والكوالا، والكووكا (كنغر قصير الذيل) وخلد الماء والومبت المشعر, وتنوي الحكومة تخصيص 1.69 مليار دولار أسترالي (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي) سنويا لإجراءات حماية البيئة.

ويذكر أن الحكومة الأسترالية خصصت في يناير الماضي 35 مليون دولار أمريكي لحماية الكوالا واستعادة موائلها.

وتجدر الإشارة، إلى أن حرائق الغابات الواسعة النطاق بدأت على الساحل الشرقي لأستراليا في منتصف أكتوبر 2019. وغطت النيران مناطق واسعة في جنوب شرق القارة، بالإضافة إلى عدد من المناطق في جنوب البلاد. ولم يتحسن الوضع إلا بعد هطول أمطار غزيرة في العقد الأول من فبراير 2020. وقد قضت هذه الحرائق على أكثر من 12 مليون هكتار من الغابات وتسببت في نفوق حوالي 3 مليارات حيوان. لقد كانت تلك كارثة بيئية حقيقية.

المصدر: AFP