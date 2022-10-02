روسيا.. العثور في مقاطعة ساراتوف على بقايا موزاصور طوله حوالي 6 أمتار

أعلن مكسيم أرخانغلسكي الأستاذ المشارك في جامعة ساراتوف التقنية، أن علماء الأحافير عثروا خلال عمليات الحفر الجارية بمنطقة ليسوغورسك على بقايا موزاصور.

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ويشير أرخانغلسكي، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أنه "لم يعثر العلماء في روسيا على بقايا الهاليصورات التي تنتمي إلى عائلة الموزاصورات سابقا. ولكن عثر على بقايا هذه الحيوانات في الولايات المتحدة وشمال إفريقيا ونيوزيلندا. لذلك فإن العثور عليها في روسيا سيكون المفتاح لفهم جغرافية انتشارها على الأرض. كما سيسمح بافتراض مسارات هجرة الحيوانات البحرية من حقبة الحياة الوسطى".

ويضيف موضحا، وقد تمكن الخبراء بفضل البنية غير المعتادة لعمودها الفقري وعدد النتوءات الموجودة عليه، من تحديد عمر هذا الحيوان، حيث وفقا لهم كان عمره على الأقل 11 عاما وطوله 6 أمتار.

وتجدر الإشارة، إلى أن الموزاصورات كانت من أكبر الزواحف البحرية في حقبة الحياة الوسطى قبل (251-65 مليون عام)، حيث بلغ متوسط طولها خمسة أمتار، وكانت تصطاد الفرائس الكبيرة بما فيها مثيلاتها.

المصدر: tass