سلاح البحرية التركي قد يتسلّم حاملة مروحيات كبيرة قبل نهاية العام الجاري

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية التركية ان سلاح البحرية في جيش البلاد قد يتسلم سفينة "الأناضول" قبل نهاية العام الجاري.

وخلال جولة مع الصحفيين للاطلاع على السفينة قال رئيس هيئة الصناعة الدفاعية في تركيا، إسماعيل دمير: "من المفترض أن يقوم سلاح البحرية التركي بتكليف سفينة الأناضول الجديدة وإدخالها الخدمة لصالحه قبل نهاية العام الجاري، الشركات التركية ساهمت بنشاط في تطوير هذه السفينة، وشاركت اكثر من 131 شركة محلية في عملية تطويرها، وتجاوزت حصة الصناعة الوطنية فيها الـ 70%، لقد عملنا مع شركائنا الأجانب كشركة Navantia الإسبانية في مرحلة تصميم وبناء هذه السفينة، ولكن صناعة بناء السفن لدينا اليوم قادرة على تصميم وبناء مثل هذه السفن بشكل مستقل".

وأضاف "لقد أنزلنا هذه السفينة إلى المياه أول مرة عام 2019، وبدأنا التجارب البحرية عليها في يونيو الماضي، ونخطط لإكمال التجارب وتسليم هذه السفينة قبل نهاية 2022".

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وأشار دمير إلى أن السفينة تملك هيكلا يبلغ طوله 231 مترا، وعرضه 32 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 27436 طن، وسيكون بإمكانها الإبحار بسرعة 20.5 عقدة بحرية، وقطع 9000 ميل بحري في كل مهمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة قادرة على حمل 12 مروحية خفيفة أو 8 مروحيات ثقيلة، فضلا عن أنها ستجهز بأربعة زوارق إنزال عسكري من نوع LCM، أو زورقين يعملان على الوسادة الهوائية من نوع LCAC.

المصدر: سلاح روسيا