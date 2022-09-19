وزارة الطوارئ الروسية تحصل على مروحيات Mi-8 المطوّرة

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها ستدعم وزارة الطوارئ في البلاد بدفعة من مروحيات Mi-8MTV-1 الحديثة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "استعرضت شركة روستيخ الحكومية نسخها الجديدة من مروحيات Mi-8MTV-1 المطوّرة والتي تم تكييفها خصيصا لتلبي متطلبات وزارة الطوارئ الروسية، وفي مصنع مروحيات كازان قام ألكسندر كورينكوف، وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة في الاتحاد الروسي بفحص هذه المروحيات لتسليم أول دفعة منها لوزارته قبل نهاية 2022".

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وأشار البيان إلى "أن المروحيات المذكورة حصلت على إلكترونيات وأنظمة طيران جديدة بالكامل، وتمت أتمتة جميع أنظمة الطيران فيها لتقليل الأعباء على الطيارين وضمان مستوى عال من الأمان أثناء الطيران".

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وبالإضافة إلى الإلكترونيات المطوّرة حصلت مروحيات Mi-8MTV-1 أيضا على منصات تعليق خارجية لنقل أحمال تصل أوزانها إلى 4 أطنان، وجهّزت بروافع عمودية جديدة، كما حصلت على إمكانية تزويدها بخزانين داخليين إضافيين يمكنانها من العمل لمدة أطول، فضلا عن أنظمة مراقبة خارجية تعمل بتقنيات الفيديو.

ومن جهته قال وزير الطوارئ الروسي: "يتم استخدام طيراننا بنشاط لأداء مهام متفاوتة التعقيد وعلى تضاريس مختلفة، ففي العام الماضي وحده نفذت طائراتنا حوالي 15000 رحلة، ونفذت هذه الطائرات حوالي 7000 عملية إخماد للحرائق عبر سكب السوائل الخاصة من الجو، كل هذا يؤكد الحاجة إلى التجديد المستمر لهذه المعدات والطائرات التي ستعمل مع وحداتنا، والحاجة إلى تكييف الطائرات مع المهام التي نواجهها، والحاجة إلى التقنيات الحديثة في تلك الطائرات أيضا".

المصدر: سلاح روسيا