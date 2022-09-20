اكتشاف كهف في اسرائيل فيه قطع أثرية قديمة

عثر علماء الآثار في المتنزه الوطني على كهف- مقبرة، فيه العديد من القطع الأثرية تعود إلى زمن الفرعون رمسيس الثاني.

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ويشير موقع Phys.org، إلى أن الكهف اكتشف على ساحل المتنزه الوطني بالماخيم، عندما أتلفت حفارة عن طريق الخطأ القبو. لقد عثر العلماء بداخل هذا الكهف على عشرات الأواني الخزفية المختلفة الأشكال والأحجام بما فيها أوان حمراء، وقدور وأباريق ومصابيح. كما عثر علماء الآثار في هذا الكهف على رؤوس سهام ورماح برونزية. وتعود جميع هذه القطع إلى زمن فرعون مصر رمسيس الثاني الذي حكم أرض كنعان أيضا (فلسطين وإسرائيل حاليا)، وتوفي عام 1213 قبل الميلاد.

وعثر علماء الآثار أيضا إلى جانب هذه القطع الأثرية على هيكل عظمي لإنسان بحالة جيدة نسبيا.

وقد أثبت العلماء أن هذه القطع الخزفية الأثرية صنعت في قبرص ولبنان وشمال سوريا وغزة ويافا، وتشير إلى النشاط التجاري الذي كان سائدا على طول الساحل.

وتجدر الإشارةـ إلى أنه على الرغم من غلق الكهف ووضعه تحت الحماية لحين انتهاء العلماء من وضع خطة متكاملة لدراسته، تمكن البعض من سرقة عدد من القطع الأثرية منه.

المصدر: لينتا. رو