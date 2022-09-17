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العثور على قطع أثرية غير عادية في كهف كان معبدا في القرم

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العثور على قطع أثرية غير عادية في كهف كان معبدا في القرم
press service of Crimean Federal University
بعض القطع الأثرية التي عثر عليها في الكهف
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عثر علماء الآثار في كهف كيلس توبو ، الذي كان معبدا في السابق، ويقع على هضبة مانغوب في منطقة بقجة سراي بالقرم، على قطع أثرية فريدة من الخزف المصري.

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ويشير فاليري ناؤومينكو من قسم علم الآثار والتاريخ بجامعة القرم الفدرالية، إلى أن من بين القطع الأثرية التي عثر عليها في الكهف خرز وأزرار عليها صور مجسمة. وهذه الأشياء مصنوعة من الخزف المصري، التي يعثر عليها عادة في آثار العصور القديمة والعصر الروماني.

ويقول، "الحديث هنا يدور حول مجمع مسيحي يعود للفترة بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وهذا مثير للدهشة".

ويضيف، وعثر العلماء في مقبرة بجانب الكهف، على أجزاء من الصلبان التي كانت تستخدم في تزيين قاعة الكنيسة والملابس والكتب".

المصدر: نوفوستي 

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