روسيا.. العثور في خاكاسيا على رأس تمثال قديم

عثر علماء الآثار في جمهورية خاكاسيا على رأس تمثال قديم عمره بضعة آلاف من السنين.

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ويشير عالم الآثار بيوتر أمزاراكوف، إلى أن هذا اكتشاف فريد، لأنه لم يسبق اكتشاف مثيل له في خاكاسيا.

وقد عثر علماء الآثار على الرأس في موقع يعود لحضارة أوكونيف، التي وفقا للباحثين تعتبر "بطاقة تعريف بخاكاسيا: حتى أن الرموز الرسمية للجمهورية تحتوي على علاماتها الشمسية الخاصة".

ويضيف، "يبرز التمثال الذي عثرنا عليه من الصورة العامة- لأنه يكشف لنا صلة السكان المحليين، الذين عاشوا هناك في تلك المنطقة قبل أكثر من 4000 عام، بسكان المناطق المجاورة. وعلى الأرجح مع حضارة تشيمورتشيك".

ويذكر أن آثار حضارة أكونيف (نهاية الألف الثالثة بداية الألف الثانية قبل الميلاد) موجودة في مناطق جنوب سيبيريا.

وأما حضارة تشيمورتشيك (2600-1700 عام قبل الميلاد) فكانت منتشرة على نطاق واسع في ألتاي وجونغاري المنغولية، وتشتهر بالتماثيل المجسمة التي توجد نظائرها في جنوب فرنسا، ما يؤكد مساهمة الأوربيين في تاريخ الصين المبكر.

المصدر: نوفوستي