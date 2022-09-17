الروس يبتكرون تكنولوجيا لتحويل النفايات إلى وقود

يقترح علماء جامعة تومسك الروسية تكنولوجيا تحضير مستعلق وقود عالي الكفاءة من النفايات الصناعية.

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وتشير مجلة Fuel، إلى أنه يمكن الحصول على مستعلقات الوقود ذات تركيبة معقدة من بعض نفايات - الفحم، والخشب، والنفط. ووفقا للباحثين، تؤثر تقنية خلط المستعلق واستخدام الإضافات الوظيفية بشكل كبير على الوقود الناتج.

وتقول كسينيا فيرشينينا، أستاذ مشارك في كلية بحوث فيزياء العمليات عالية الطاقة. "تتحسن جودة مستعلق الوقود، إذا خلطت المادة الوظيفية المضافة بالماء أولا، ومن ثم يضاف مكون فحم صلب. ونحن استخدمنا نفايات الخشب و الزيوت الصناعية كمادة مضافة. كما اختبرنا تقنية الخلط التكراري . الذي لا يعني تحميل مكونات الكتلة بكاملها دفعة واحدة، بل تتم هذه العملية بصورة تدريجية. لأن هذه الطريقة تسمح بسهولة الحصول على خليط متجانس في عمليات إنتاج أحجام كبيرة".

وتضيف، يحتفظ مثل هذا الخليط بحالة مستقرة خلال فترة طويلة، ويحترق بصورة متساوية. ويمكن استخدام نفايات الفحم بدلا من الفحم عالي الجودة، ما يجعل هذه التقنية منافسة لنظائرها الأكثر تكلفة.

ووفقا للباحثين يمكن أن تساهم هذه الطريقة في تنويع قاعدة الوقود في مؤسسات الطاقة واستخدام النفايات الصناعية في عمليات إعادة التدوير.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحاضر لا تستخدم المستعلقات على نطاق واسع. بيد أن استنتاجات المتخصصين بالجامعة تشير إلى أن استخدامها سيكون واعدا في المراجل ومحطات الطاقة الحرارية.

المصدر: نوفوستي