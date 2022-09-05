 
مباشر

بولندا.. اكتشاف رفات "مصاصة دماء" والمنجل حول عنقها

العلوم والتكنولوجيا

بولندا.. اكتشاف رفات
Miroslaw Blicharski and Aleksander Poznan / Nicolaus Copernicus University in Torun
صورة بقايا "المرأة مصاصة الدماء"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqrz

عثر علماء الآثار في بولندا على بقايا "امرأة- مصاصة دماء" مع منجل حول عنقها وقفل على إصبع قدمها.

إقرأ المزيد
رومانيا..العثور على قبر قديم لامرأة من النبلاء
رومانيا..العثور على قبر قديم لامرأة من النبلاء


وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا خلال عمليات الحفر الجارية في المقبرة القديمة لقرية Pien بالقرب من مدينة تورون الواقعة شمال البلاد، رفات امرأة تعود للقرن السابع عشر وعنقها مثبت في الأرض بواسطة منجل وفي إصبع قدمها قفل. ووفقا للعلماء، كان الناس يعتقدون حينها أن هذه المرأة "مصاصة دماء" لذلك دفنت بهذه الطريقة لكي لا تقوم من بين الأموات وتخرج من قبرها.

ويقول البروفيسور داريوش بولينسكي من جامعة نيقولا كوبرنيك، "كان المنجل يوضع حول الرقبة بطريقة تقطع رأس المتوفي إذا حاول النهوض". ويضيف، والقفل في أصبع القدم، يعني أنه يستحيل عودته إلى عالم الأحياء.

ولاحظ الباحثون أن هذه المرأة كانت ترتدي قبعة حريرية على رأسها، ما يشير إلى مكانتها الاجتماعية العالية.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا