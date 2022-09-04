أسطول بحر البلطيق الروسي يختبر أحدث الغواصات الحربية

أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول بحر البلطيق الروسي أن فرقا تابعة للأسطول ستختبر بعض أحدث الغواصات العسكرية التي صنعت لجيش البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "السفن والطائرات التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي توجهت إلى البحر حيث سيتم اختبار اثنتين من الغواصات الحربية هما غواصة أوفا المطورة في إطار المشروع الحكومي 636 وغواصة كرونشتاد من نوع لادا المطورة في إطار المشروع 677".

وأضاف البيان "سيتم اختبار الغواصتين في ميادين التدريب البحرية التابعة للجيش الروسي، وسيقوم العسكريون مع خبراء الصناعة بالتحقق من آلية عمل الغواصتين ومنظومات التسليح الموجودة فيهما، والتحقق من قدرة الغواصتين على المناورة والحركة تحت الماء عندما تعملان بأقصى سرعة لهما".

وتعتبر "أوفا"رابع غواصة تطورها روسيا في إطار المشروع 636 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2019، ويجري حاليا تطوير عدة غواصات روسية في إطار المشروع المذكور مثل غواصتي "موجايسك" و"ياكوتسك".

وتكمن خطورة هذه الغواصات المطورة في إطار المشروع 636 بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعب من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

أما غواصة "كرونشتاد" من نوع "لادا" فبدأ العمل على تطويرها عام 2005، وأنزلت للمياه أول مرة عام 2018، وفي أكتوبر العام الماضي أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن تسليمها للجيش الروسي من المفترض أن يتم عام 2022.

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ويبلغ طول غواصة من غواصات "لادا" نحو 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة ما يجعل هذه الغواصات عصيّة على الاكتشاف من قبل العدو.

المصدر: سلاح روسيا