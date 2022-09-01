فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل لدورتها السادسة والأربعين 2024

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، الخميس (1 سبتمبر 2022)، فتح باب الترشيح لدورتها السادسة والأربعين 2024م، - التي تعد ثاني أكبر جائزة عالمية بعد جائزة نوبل- ويبلغ إجمالي جوائزها مليون دولار سنوياً موزعة على خمسة أفرع.

وقال الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل إن لجان الجائزة حددت في هذه الدورة موضوع "النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة" لجائزة الدراسات الإسلامية، فيما حددت موضوع "جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية" لجائزة اللغة العربية والأدب.

وأضاف السبيل أن جائزة الطب حدد لها موضوع "علاجات الإعاقات الطرفية" بينما تم اختيار موضوع جائزة العلوم لـ"علم الحياة" موضحا أن "جائزة خدمة الإسلام، تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم".

وأشار الأمين العام إلى أن "الترشيحات تقبل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، ويمتد الترشيح للجائزة حتى نهاية شهر مارس 2023م".

وتستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة:

www.kingfaisalprize.org/nomination

ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، يمكن زيارة موقع الجائزة:

www.kingfaisalprize.org

يذكر أن جائزة الملك فيصل التي منحت لأول مرة عام 1979 فاز بها 282 عالماً ينتمون إلى 44 جنسية نال 21 منهم جائزة نوبل فيما بعد.

تابعوا RT على