"أطول المسارات المكتشفة على الإطلاق".. الكشف عن آثار أقدام ديناصورات في تكساس!

تسبب الجفاف في ولاية تكساس في تجفيف نهر كان يتدفق عبر متنزه ديناصور فالي ستيت، ما كشف آثار الزواحف العملاقة التي عاشت قبل حوالي 113 مليون عام، حسبما قال مسؤول يوم الثلاثاء.

وتظهر الصور المنشورة على "فيسبوك" آثار أقدام ثلاثية الأصابع تؤدي إلى قاع نهر جاف تصطف على جانبيه الأشجار في ولاية جنوب الولايات المتحدة. ويقول التعليق المصاحب للصور إنه "أحد أطول مسارات الديناصورات في العالم".

Dinosaur Valley State Park/AFP/Handout

وقالت ستيفاني ساليناس غارسيا، من إدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس إن الطقس الجاف جعل المسارات مرئية.

وقالت: "بسبب ظروف الجفاف المفرطة في الصيف الماضي، جف النهر تماما في معظم المواقع، ما سمح باكتشاف المزيد من المسارات هنا في المنتزه".

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وقالت غارسيا: "في ظل ظروف النهر العادية، تكون هذه المسارات الجديدة تحت الماء وعادة ما تمتلئ بالرواسب، ما يجعلها مدفونة وغير مرئية".

وتم صنع معظم المسارات التي كشف عنها مؤخرا بواسطة Acrocanthosaurus، الذي كان يزن ما يقرب من 7 أطنان (6350 كيلوغراما) ويبلغ ارتفاعه 15 قدما (4.5 مترا).

كما ترك ديناصور آخر، Sauroposeidon، آثارا في الحديقة. كان طوله 60 قدما ووزنه 44 طنا في مرحلة البلوغ.

وكانت حديقة الولاية - الواقعة في منطقة داخلية جنوب غرب مدينة دالاس - على حافة محيط قديم، وتركت الديناصورات آثار أقدام في الوحل، كما يقول موقعها على الإنترنت.

وبينما كشف الجفاف عن المسارات، فإن هطول الأمطار في التوقعات، ما يعني أنه من المحتمل أن يتم تغطيتها مرة أخرى.

وقالت غارسيا "بينما سيتم دفنها مرة أخرى قريبا بسبب الأمطار والنهر، ستواصل حديقة ديناصور فالي ستيت حماية هذه المسارات التي يبلغ عمرها 113 مليون عام، ليس فقط للأجيال الحالية، ولكن للأجيال القادمة".

المصدر: ساينس ألرت