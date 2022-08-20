روسيا تنتهي من تطوير أولى سفنها المسيّرة المخصصة للأبحاث البحرية

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن عن انتهاء عملية تطوير وتجهيز سفينة Pioneer-M، التي تعتبر أول سفينة أبحاث بحرية في البلاد مجهزة بتقنيات الحركة الذاتية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "بعد توقيع الوثائق المطلوبة ستقوم شركتنا بإرسال سفينة الأبحاث البحرية Pioneer-M من الحوض المائي المتواجدة فيه إلى سيفاستوبل، هذه السفينة تم تطويرها من قبل حوض سريدني-نيفسكي التابع لشركتنا".

وأضاف البيان "من المفترض أن تصل السفينة إلى وجهتها الجديدة في النصف الأول من سبتمبر القادم، وبعدها سيتم تسليم السفينة للعميل لتذهب في أولى رحلاتها التشغيلية.. السفينة ستقطع خلال رحتلها الحالية نحو 1.5 ألف ميل بحري (2.778 ألف كلم)، وستستغرق هذه الرحلة 21 يوما تقريبا".

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وكانت روسيا قد بدأت العمل على تطوير هذه السفينة عام 2019 في إطار المشروع الحكومي 25700، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021".

وتتميز Pioner-M بأنها سفينة صغيرة من نوع كاتاماران تم تصميمها خصيصا لتساهم في أعمال البحوث العلمية البحرية والبحوث الهيدروكيميائية وسبر أعماق البحار والمحيطات، ومن المفترض أن يتم تشغيلها في مياه البحر الأسود وبحر آزوف، والأمر المهم فيها هو تقنياتها المتطورة التي تمكنها من الإبحار بشكل ذاتي دون الاعتماد على الطواقم.

المصدر: سلاح روسيا