الروس يخترعون خميرة بجين بشري للأغراض الطبية

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة فياتكا الروسية، أن خبراء الجامعة ابتكروا طريقة لإنتاج جزيئات خاصة تسرع عملية التئام الأنسجة.



ويشير المكتب، إلى أنه وفقا للباحثين، تسمح هذه التقنية بإنتاج أدوية ومستحضرات طبية في روسيا لاستخدامها في مجال زراعة الأعضاء الاصطناعية وعلاج الإصابات.

وعامل نمو الصفيحات الدموية، هو جزيء بروتيني يسرع من تطور الخلايا الليفية و "اللبنات الأساسية" الأخرى التي يستخدمها الجسم في شفاء الأنسجة التالفة. وينتج هذا الجزيء في جسم الإنسان بكميات صغيرة جدًا.

ووفقا للعلماء، تستخدم الأدوية التي تعتمد على عامل نمو الصفيحات الدموية، على نطاق واسع في علاج الإصابات والطب التجديدي. لأن لها تأثيرا علاجيا قويا. كما تستخدم في زراعة الأعضاء والأنسجة الاصطناعية من الخلايا الجذعية.

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وقد ابتكر خبراء جامعة فياتكا تكنولوجيا تسمح بإنتاج عامل نمو الصفيحات الدموية صناعيا.

وتقول آنا-أناستاسيا ميستروفا، الباحثة في قسم التكنولوجيا الحيوية، "يوجد نظير لهذه التقنية في العالم. ولكن لأسباب مختلفة أصبح من الصعب شراء هذه الجزيئات من الخارج، علاوة على أنها ليست رخيصة، ويمكن أن تتوقف الإمدادات في أي لحظة. ووفقا لتوقعاتنا، يمكن أن تصبح إنتاجية التقنية الجديدة أعلى من الأجنبية بمرتين أو ثلاث مرات".

وأصبحت خميرة من نوع Pichia pastoris مصدرا لهذه المادة القيمة، حيث أضاف العلماء إلى جينومها جينا بشريا مستنسخا يشفر عامل نمو الصفائح الدموية. و إضافة كحول الميثيل، الذي يستخدمه هذا النوع من الفطريات أحادية الخلية للحصول على الطاقة والكربون، ما يجبر الخميرة المعدلة وراثيًا على إنتاج عامل نمو، وتتم تنقيته باستخدام كروماتوغرافيا.

ويشير الباحثون، إلى أنهم تمكنوا من الحصول على عامل نمو PDGF-BB نقاوته أعلى من 98 بالمئة وذي ثبات عال. وصنعوا نموذجا أوليا لمستحضر على شكل هلام يحتوي على 100 ميكروغرام عامل نمو في المليلتر.

وتقول ميستروفا، "طريقتنا في الحصول على عامل نمو من الخميرة ليس لها نظير في الأدبيات العلمية. لذلك من المحتمل جدا أن تصبح محل اهتمام الشركات والبلدان التي تضطر إلى" اللحاق "في هذا المجال من التكنولوجيا الحيوية".

المصدر: نوفوستي