اكتشافات أثرية جديدة في جزر فرسان بالسعودية

أعلنت هيئة التراث السعودية اكتشافات جديدة في مواقع أثرية بجزر فرسان الواقعة على بعد 40 كم من مدينة جازان، وذلك على خلفية أعمال بحث وتنقيب لفريق علمي سعودي – فرنسي مشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه نتج عن أعمال البحث والتنقيب اكتشاف عدد من الظواهر المعمارية، وقطع أثرية تعود إلى القرنين الثاني والثالث الميلاديين، وذلك ضمن جهود الهيئة العلمية في مجال المسح والتنقيب عن المواقع التراثية بالمملكة، وصونها والاستفادة منها كمورد ثقافي واقتصادي.

وكشفت أعمال الفريق العلمي عن وجود قطع نادرة من ضمنها درع روماني مطوي مصنوع من سبائك النحاس، وآخر من نوع ""لوريكا سكواماتا" الذي يعد الأكثر استخداما في الفترة الرومانية من القرن الأول إلى الثالث الميلادي، ويمثل أكثر القطع النادرة التي تمكن الفريق من إيجادها، إلى جانب اكتشاف نقش من العقيق لشخصية رومانية شهيرة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية "جينوس"، بالإضافة إلى العثور على رأس تمثال حجري صغير.

المصدر: "العرب"