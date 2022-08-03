بريطانيا تكشف عن سفينة جديدة ستستخدمها لاختبار التقنيات العسكرية

كشف سلاح البحرية البريطاني عن سفينة جديدة سيستخدمها لاختبار أحدث التقنيات العسكرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة الجديدة Patrick Blackett من نوع (eXperimental Vessel) يبلغ طولها 42 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 270 طنا، وستستخدم من قبل قسم NavyX في الجيش البريطاني المسؤول عن تنفيذ الابتكارات وتطوير المفاهيم المتقدمة.

وبفضل التقنيات الجديدة الموجودة في السفينة المذكورة سيتمكن المختصون في NavyX من اختبار الأنظمة التقنية الجديدة، ودون الحاجة لمشاركة سفن أخرى تابعة لسلاح البحرية البريطاني، كما سيستعملونها كمنصة لاختبار منظومات التسليح الحديثة.

وحول الموضوع قال الكولونيل توم ريال، رئيس قسم NavyX: " يعتبر وصول هذه السفينة نقطة تحول بالنسبة لقسمنا، ستسمح لنا هذه السفينة باختبار أنظمة عسكرية جديدة، وستساعدنا على تسريع تطوير المعدات والتقنيات العسكرية الحديثة".

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وتبين الصور والفيديوهات التي نشرتها مواقع الإنترنت أن السفينة الجديدة مجهزة بمنصات خاصة ستستخدم في اختبار الدرونات والمرحيات العسكرية المسيرة.

المصدر: سلاح روسيا