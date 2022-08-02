اكتشاف أحفورة أقدم حيوان مفترس معروف على الأرض!

من بين آلاف الانطباعات على سطح صخري كبير، برزت بصمة هيكل خارجي أنبوبي صلب مغطى بمخالب ملوّحة، مجمدة الآن بمرور الوقت، ومألوفة بشكل لافت للنظر.

وبدت تماما مثل أحد أقارب الشعاب المرجانية وشقائق النعمان وقنديل البحر من طبقة رسوبية مؤرخة قبل 20 مليون عام من وجود مثل هذه Cnidaria.

ويقول عالم الحفريات فرانكي دن، من متحف جامعة أكسفورد للتاريخ الطبيعي: "إنه ليس مثل أي شيء آخر وجدناه في سجل الحفريات في ذلك الوقت. معظم الأحافير الأخرى من هذا الوقت بها مخططات جسدية منقرضة وليس من الواضح كيفية ارتباطها بالحيوانات الحية. ومن الواضح أن هذا واحد له هيكل عظمي، مع مجسات كثيفة من شأنها أن تلوح في الماء تلتقط الطعام المار".

وتم الاكتشاف نفسه في عام 2007 عندما قام باحثون من الجمعية الجيولوجية البريطانية بإزالة الحطام من لوح صخري في تكوين برادجيت في غابة تشارنوود، وهو موقع أحفوري معروف خارج ليستر.

وتعتبر الصخرة نفسها قديمة حقا، حيث يرجع تاريخها إلى حوالي 557 إلى 562 مليون سنة. وكان وقتا لمخلوقات غريبة حقا، قبل وقت طويل من التنوع البيولوجي الغني لخطط الجسم المجمعة للانفجار الكمبري الذي أصبحنا أكثر دراية به الآن.

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وأخذ الباحثون قالبا من الصخر المزخرف للدراسة، ووسط آلاف الانطباعات التي تصور مجموعة متنوعة من أشكال الحياة القديمة، بدا هيكل أقل غرابة من البقية.

ويشبه شيئا قد نراه يصطاد قشريات عابرة على الشعاب المرجانية الحديثة، ويمثل هذا الكائن الذي يبلغ طوله 20 سم الآن أقدم مثال على حيوان مفترس.

وأوضح دن: "كان الانفجار الكمبري رائعا. إنه معروف بالوقت الذي تم فيه إصلاح تشريح مجموعات الحيوانات الحية لنصف مليار سنة قادمة. ويُظهر اكتشافنا أن مخطط جسم الكائنات المجوفة [المرجان، وقنديل البحر، وشقائق النعمان، وما إلى ذلك]، تم إصلاحه قبل 20 مليون سنة على الأقل، لذا فهو مثير للغاية ويثير العديد من الأسئلة".

وتتميز الفترة الإدياكارية بحفرياتها المتناثرة والغريبة جدا والتي لا تشبه أي شيء يعيش حاليا. ويدعم الاكتشاف الجديد النظرية القائلة بأن هذه الفترة الزمنية هي أيضا فجر الحيوانات الحديثة. وزرعت بذور مجموعة حيوانية واحدة على الأقل نعرفها اليوم لأول مرة بعد ذلك، في الوقت المناسب لتزدهر حقا وتتنوع خلال العصر الكمبري الغزير.

لذلك أطلق دن وزملاؤه على جنس الحيوان المتحجر Auroralumina، وهذا يعني فانوس الفجر.

ويشترك هذا المخلوق الغريب والمألوف في خصائص مشتركة مع الكائنات المجوفة في العصر الكمبري. ومع ذلك، على عكسها، فإن هيكلها الخارجي الصلب ناعم وليس مزخرفا.

ويعتقد الباحثون أن هذا المفترس الصغير الوحيد ربما يكون جُرف في مياه أعمق من منزل ضحل على جانب جزيرة بركانية بواسطة طوفان من الرماد البركاني.

ونُشر هذا البحث في Nature Ecology & Evolution.

المصدر: ساينس ألرت