العثور على ماسة وردية نادرة يُعتقد أنها أكبر ما شوهد حتى الآن منذ 300 عام

اكتشف عمال المناجم في أنغولا ماسة وردية نقية نادرة يعتقد أنها الأكبر منذ 300 عام، حسبما أعلنت شركة تشغيل الموقع الأسترالية يوم الأربعاء 27 يوليو.

وقالت شركة Lucapa Diamond Company في بيان إنه وقع اكتشاف ماسة زهرية بوزن 170 قيراطا، يُطلق عليها اسم The Lulo Rose، في منجم لولو في شمال شرق البلاد، الغني بالألماس، وهي من بين أكبر الماسات الوردية التي عثر عليها على الإطلاق.

A rare, pink diamond found in Angola may be the largest recovered in the last 3 centuries.



The 170-carat stone has been named the “Lulo Rose" https://t.co/ULR4f6RlZlpic.twitter.com/2dKkFuoTNf — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 27, 2022

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وأشادت الحكومة الأنغولية، وهي أيضا شريك في المنجم، بالاكتشاف "التاريخي" للماسة من النوع IIa ، وهو أحد أندر أشكال الأحجار الطبيعية وأنقاها، حيث يمثل نحو 1 إلى 2% فقط من الماس الطبيعي (1.8% من الأحجار الكريمة)

وقال وزير الموارد المعدنية الأنغولي ديامانتينو أزيفيدو: "هذا الرقم القياسي والماسة الوردية المذهلة التي تم الحصول عليها من لولو تواصل إبراز أنغولا كلاعب مهم على المسرح العالمي".

ومن المقرر أن تُعلرض الماسة للبيع في مناقصة دولية، وعلى الأرجح بسعر خيالي.

ورغم أنه يجب قطع وصقل Lulo Rose لإدراك قيمتها الحقيقية، في عملية يمكن أن ترى فيها الحجر الكريم يفقد 50% من وزنه، إلا أن هذا لن ينقص من قيمتها، حيث بيعت ماسات وردية مماثلة بأسعار قياسية.

Lucapa Diamond have announced the recovery of a 170 carat pink Type IIa diamond from the Lulo alluvial mine, which is believed to be the largest pink diamond recovered in the last 300 years. The diamond has been given the name “The Lulo Rose”. pic.twitter.com/ftO54LHGlI — Mzansi Geoscience Platform (@MzansiGeoPlat) July 27, 2022

وتم بيع ماسة Pink Star ذات 59.6 قيراط في مزاد بهونغ كونغ في عام 2017 مقابل 71.2 مليون دولار أمريكي. والتي ما تزال أغلى ماسة بيعت على الإطلاق.

المصدر: phys.org