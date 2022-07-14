الكاميرا تلتقط لأول مرة "بحرا حليبيا"!

تناقلت القصص حول تحول سطح المحيط إلى اللون الأبيض تماما لعدة قرون، ولكن ما بدا وكأنه ليس أكثر من أسطورة تم التقاطه بالكاميرا لأول مرة.

وكان يخت فائق يسمى Ganesha يبحر في المياه بالقرب من إندونيسيا في صيف عام 2019 عندما مر عبر بحر حليبي كان يتوهج في جوف الليل.

ويبدو أن التوهج نشأ من مصدر لا يقل عن 30 قدما تحت السطح وامتد البحر الأبيض الملتف لأكثر من 39000 ميل مربع.

وكان العرض نتيجة "تواصل البكتيريا المضيئة مع بعضها البعض وإثارة استجابة متوهجة عند الوصول إلى المجموعات السكانية الحرجة عبر عملية تسمى استشعار النصاب"، وفقا لتوثيق الأحداث المنشورة في PNAS (وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم).

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وكان أول تقرير لبحر حليبي من سفينة أمريكية تبحر عبر نفس المنطقة حول إندونيسيا، بالقرب من Java، في 27 يوليو 1854.

وعلى الرغم من أن الكثيرين اندهشوا من هذه العجائب منذ ذلك الحين، إلا أن العلماء لم يتمكنوا من دراستها بسبب طبيعتها البعيدة وغير المتكررة - فهي تظهر مرتين في السنة على الأكثر وأحيانا لا تظهر على الإطلاق.

والتقطت صور البحر الحليبي لعام 2019 في أغسطس، حيث شرع يوهان ليمنز مع ستة من أفراد الطاقم الآخرين في رحلة حول الكرة الأرضية.

ومرت السفينة خارج Java أثناء سفرها بين لومبوك بإندونيسيا وجزر كوكوس (كيلينغ) في شرق المحيط الهندي.

والتقط الطاقم المشهد بكاميرا Go-Pro وكاميرا هاتف Samsung Galaxy S9 + عالية الجودة، وتم جمع صور الأقمار الصناعية من نفس اليوم.

وتقدم الصور شهادة بصرية على الروايات المكتوبة للبحارة عبر القرون.

وقال ستيفن ميلر، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ولاية كولورادو في فورت كولينز، لصحيفة الغارديان إن البحر الحليبي استمر لمدة 45 ليلة على الأقل.

المصدر: ديلي ميل