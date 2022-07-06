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العثور على سمكة شفافة وعنكبوت بحري عملاق في رحلة استكشافية!

العلوم والتكنولوجيا

العثور على سمكة شفافة وعنكبوت بحري عملاق في رحلة استكشافية!
Gettyimages.ru Jacob Maentz
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء سمكة نادرة يمكن الرؤية من خلالها، وعنكبوت بحر عملاق في المياه قبالة ألاسكا.

وتُعرف السمكة الشفافة باسم سمكة الحلزون المبقعة واسمها التقني هو Crystallichthys cyclospilus.

العثور على سمكة شفافة وعنكبوت بحري عملاق في رحلة استكشافية!
Sarah Friedman/NOAA

ومن المؤكد أن لها مظهرا غريبا - بجسم شفاف محمر اللون يسمح لها بإخفاء نفسها بسهولة في أعماق المحيط المظلمة التي نادرا ما ترى ضوء الشمس.

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وغرّدت سارة فريدمان، عالمة أحياء الأسماك في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "كنت آمل في رؤية واحدة منها شخصيا لفترة طويلة!". 

وشاهدت فريدمان وفريقها السمكة خلال دراسة استقصائية تجريها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في جزر ألوشيان قبالة ألاسكا كل عام.

ورأى فريقها أيضا عنكبوتا بحريا كبيرا برتقالي اللون بأرجل تشبه الركائز المتينة، والمعروفة باسم Colossendeis.
ويمكن أن ينمو هذا المخلوق حتى 20 بوصة ويعيش على أعماق من 7200 إلى 13100 قدم.

ويشمل النظام الغذائي لعناكب البحر، الهلام وشقائق النعمان البحرية واللافقاريات الأخرى.

وأوضحت فريدمان أن سمكة الحلزون المبقعة لها سمات مميزة أخرى، بما في ذلك أكواب الشفط الموجودة في قاع جسمها والتي تسمح لها بالالتصاق بالصخور.

المصدر: ديلي ميل

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