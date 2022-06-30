بالفيديو.. لبناني يحول سيارته إلى الطاقة الشمسية

قام مواطن لبناني بتحويل سيارته إلى "سيارة كهربائية"، عبر استخدام الطاقة الشمسية، وذلك في طريقة فريدة لتجنب ارتفاع أسعار الوقود، وسط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتعمل هذه السيارة الآن، التي كانت تعمل بالبنزين بداية، بالطاقة الكهربائية والشمسية، بالاعتماد على 6 بطاريات عادية مخصصة أصلا للدراجات النارية.

وعلى الرغم من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، يقضي الصفدي معظم وقته في ورشته لتصليح الدراجات الهوائية، في قلب مدينة صيدا جنوبي لبنان، لخدمة زبائنه ما دفعه إلى تركيب الطاقة الشمسية على سطح سيارته.

وقال الصفدي: "أصبح بإمكاني الآن احتساء فنجان قهوة... والعودة لأجد السيارة مشحونة بالكامل ... مجانا"، مبينا أنه قام "بتركيب نظام الألواح الشمسية لاستخدامها في حالة نفاد البطاريات. لذا يمكنني شحن السيارة أثناء القيادة داخل نطاق مدينة صيدا، وبالتالي فإن السيارة تكفيني كما هي".

المصدر: LBCI