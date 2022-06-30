تركيا تبدأ بتطوير غواصات هجومية صغيرة

أعلن رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن بلاده بدأت بتطوير غواصات ضاربة صغيرة.

وفي حديث لموقع "تاس الروسي" قال المسؤول: "لقد بدأنا بعملية تطوير الغواصة الضاربة الصغيرة STM-500 التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي صممت بالكامل من قبل مهندسين أتراك".

ووصف دمير هذا الحدث "بأنه تاريخي"، مشيرا إلى أن الغواصة الجديدة مصممة لأداء مهام الاستطلاع والمراقبة، كما يمكنها المشاركة في المهام التكتيكية والمهام العسكرية الخاصة التي تنفذ في المياه الضحلة وفي البحار المفتوحة.

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غواصة STM-500 ستجهز بأحدث الأسلحة وأنظمة التحكم، وسيبلغ طولها 42 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 540 طنا، وستتمكن هذه الغواصة من الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، والغوص لعمق 250 م، وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

وسيتكون الطاقم الأساسي لهذه الغواصة من 18 شخصا، كما ستصمم لحمل 6 جنود إضافيين من عناصر القوات الخاصة، وستتجهز بأحدث أجهزة السونار، و8 طوربيدات ثقيلة، و4 صواريخ موجهة.

المصدر: سلاح روسيا