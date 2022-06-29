العثور على خمس سفن غارقة في بحر البلطيق

أعلن المكتب الإعلامي لمعهد علم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن علماء البعثة الاستكشافية عثروا في جنوب شرق بحر البلطيق على خمس سفن غارقة غير مذكورة في الخرائط الرسمية.

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وجاء في بيان المكتب، "خلال عمليات سبر الصدى متعدد الحزم، عثر العلماء على خمس سفن غارقة، لم يحدد موقعها في خرائط الملاحة. اكتشفت إحدى السفن الخمس، التي طولها 65 مترا ومحملة ببراميل بالقرب من كيب تاران، على عمق 20 مترا. واكتشفت البعثة صندلين تغطيهما الرمال طولهما 26 و37 مترا على عمق 20-30 مترا. وسوف تنظم قريبا، عمليات غطس، من أجل تحديد هوية هذه السفن الغارقة".

وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء اكتشفوا خلال هذه الرحلة الاستكشافية حالة غير طبيعية لمياه خليج غدانسك، حيث عثروا في قاعه على قواقع رخويات ميتة وغياب تام لكائنات القاع. ويعتقد العلماء أن هذا يشير إلى قلة الأكسجين المذاب في الماء على عمق أكثر من 80 مترا وارتفاع مستوى كبريتيد الهيدروجين.

وبالإضافة إلى ذلك، جمع العلماء عينات من الماء، من شأنها أن تساعد مستقبلا على دراسة توزيع المواد البلاستيكية الدقيقة والكبيرة في المياه السطحية ورواسب قاع بحر البلطيق. كما وجد العلماء أيضا عددا كبيرا بشكل غير طبيعي من جلطات البارافين - يعتزم العلماء معرفة أصلها في المستقبل في سياق الدراسات المختبرية.

المصدر: tass