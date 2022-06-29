علماء روس يبتكرون خوارزمية لاختيار أفضل تكنولوجيا لاستخراج النفط

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، أن علماء جامعة تومسك التكنولوجية ابتكرو آلية تحسن دقة وسرعة عمل أجهزة التخطيط المجهري واختيار الظروف المثالية لاستخراج النفط.

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ويشير المكتب، إلى أن هذه الأجهزة تستخدم في مجال استخراج النفط على نطاق واسع، لأنها تسمح بالحصول على معلومات عن بنية الطبقات الجيولوجية، حيث توضع عينة أسطوانية للطبقات الجيولوجية في هذا الجهاز، الذي يقوم بمسحها ضوئيا وإنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لبنبتها، ما يساعد على اختيار طريقة مثلى لاستخراج النفط. ولكن لأجهزة التخطيط المجهري التقليدية عيوب، حيث قد تظهر على الصور تشوهات تداخل مع الصورة الصحيحة.

ويضيف المكتب، ولكن "علماء جامعة تومسك التكنولوجية، ابتكروا بروتوكولات وخوارزميات مسح خاصة، اعتمادا على عينة محددة، حسنت فعالية ودقة وسرعة هذه الأجهزة، ما يسمح بتقليل الأخطاء عند بناء النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد للعينات الأخرى. وقد سجل هذا الابتكار رسميا وحصل الباحثون على براءة اختراع.

وقد قررت شركة Kortest Service LLC (Tyumen) كبرى الشركات المختصة بتقديم خدمات جيولوجيا النفط والغاز في روسيا، استخدام هذه الطريقة الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: tass