أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري، أن روسيا تخطط لإنتاج مروحيات هجومية غير مأهولة وزنها 750 كلغم، لتدمير القوى البشرية والمعدات المدرعة الخفيفة للعدو.

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ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن شركة "المروحيات الروسية" التابعة لمؤسسة "روس تيخ" تخطط لإنتاج مروحيات غير مأهولة وزنها 750 كلغم. وستستخدم هذه المروحيات في مهام عديدة - الاستطلاع، والبحث عن أفراد العدو والمركبات الخفيفة المدرعة وأهداف أخرى وتدميرها".

ومن جانبه يضيف مصدر آخر، ستكون هذه المروحيات غير المأهولة قادرة على حمل حوالي 200 كيلوغرام.

ويقول، "سيكون من ضمن المكونات الأساسية لهذه المروحيات نظام إلكتروني ضوئي مستقر جيروسكوب، ونظام تصويب وست كاميرات شاملة. وستزود المروحيات بنسخة من مدفع رشاش كلاشينكوف المستخدم في الدبابات مع 550 طلقة من الذخيرة وثمانية صواريخ غير موجهة. و 16 قنبلة مضادة للدبابات".

ووفقا للخبير العسكري الروسي دينيس فيدوتينوف، ليس لدى روسيا في الوقت الحاضر مروحيات هجومية غير مأهولة متطورة، مع أنها ضروروية بصورة خاصة في ظروف المدن وفي الخطوط الأمامية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المروحيات في القوات البحرية أيضا.

المصدر: نوفوستي