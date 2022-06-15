العثور على لوحة تذكارية لمواطن ذي شأن من خيرسون

عثر أعضاء البعثة الأثرية لمعهد تاريخ الحضارات المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مدينة سيفاستوبل، على لوحة تذكارية لمواطن مهم من خيرسون القديمة.





وأعلن ميخائيل رازفوجايف، محافظ سيفاستوبل، أن أعضاء البعثة الأثرية لمعهد تاريخ الحضارات المادية في مدينة خيرسون الأثرية عثروا على حوالي مليوني قطعة أثرية، من بينها لوحة تذكارية لشخصية مهمة.

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ويشير المحافظ، إلى أن سيرغي سولوفيوف، رئيس البعثة، أبلغه بأن البعثة العلمية عثرت خلال عملها في خيرسون القديمة على حوالي مليوني قطعة أثرية من بينها لوحة تذكارية جنائزية لشخصية مهمة - رجل دولة، تعتبر تحفة فنية، تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد.

ووفقا للخبراء، حوالي 200 ألف قطعة أثرية من التي عثرت عليها البعثة، تصلح للعرض في المتاحف.

ويقول المحافظ، "من المهم أننا نتمكن ليس فقط من الحفاظ على القطع الأثرية التي نعثر عليها حاليا، بل ويمكننا عرضها في متحف متكامل".

وتجدر الإشارة، إلى أن المنطقة التي تقع عليها مدينة سيفاستوبل الحالية ، كانت مأهولة قبل 2.5 ألف عام. وفي أعوام 424-421 قبل الميلاد تأسست مستعمرة يونانية قديمة تسمى تاوريس خيرسونس Tauric Chersonese، وبقيت قائمة حتى نهاية القرن الرابع عشر الميلادي.

المصدر: tass