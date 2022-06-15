اكتشاف ديدان تتغذى على البلاستيك

اكتشف علماء جامعة كوينز لاند الأسترالية نوعا من الديدان التي يمكنها تدوير البلاستيك عن طريق تناوله.

وتشير مجلة Microbial Genomics، إلى أن العلماء اكتشفوا أن أمعاء يرقات خنافس Zophobas morio تحتوي على إنزيمات خاصة تهضم البولي ستارين.

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والبولي ستارين هو أحد أكثر أنواع البلاستيك استخداما حول العالم، يستخدم في صنع مواد التعبئة والتغليف وأدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة وغيرها. ومن الصعب جدا إعادة تدوير هذه المواد . لذلك غالبًا ما ينتهي بها الأمر في أكوام النفايات والمحيطات، حيث تضر بالنظم البيئية المحلية.

وخلال ثلاثة أسابيع حافظ الباحثون على أنظمة غذائية مختلفة للديدان الكبيرة، التي تربى لتغذية الزواحف والطيور. وقسم الباحثون الديدان إلى ثلاث مجموعات. الأولى تغذت على البولي ستارين الرغوي، والثانية على النخالة والثالثة لم تحصل على أي شيء. وكانت النتيجة أن هذه اليرقات يمكن ان تتغذى فقط على البولي ستارين ويزداد وزنها، ما يشير إلى أنها تحصل على مواد مغذية من تحليل هذا المركب الكيميائي.

ويذكر أن علماء جامعة لايبزك، أعلنوا في شهر مايو 2022 عن اكتشاف إنزيم PHL7 في كومة سماد، يمكنه خلال 16 ساعة شطر البلاستيك تماما.

المصدر: لينتا. رو