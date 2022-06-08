اكتشاف ديناصور غريب "جاب الصحراء الكبرى قبل 98 مليون عام" في مصر!

كشف علماء عن اكتشاف ديناصور غريب المظهر بأذرع صغيرة ووجه أسحق مثل كلب البلدغ، في مصر.

وعثر على عظم من أنواع الديناصورات، والذي لم يتم تسميته رسميا بعد، من قبل خبراء في الواحات البحرية في الصحراء الغربية لمصر.

ويقول الباحثون إن المخلوق كان ذا قدمين، ما يعني أنه كان يمشي على قدمين، وله أسنان صغيرة وذراعان قصيرتان للغاية.

وكان الوحش آكل اللحوم، ويبلغ طوله حوالي 20 قدما (ستة أمتار) جاب الصحراء الكبرى قبل 98 مليون عام.

وتنتمي هذه الأنواع إلى عائلة الديناصورات التي تشبه السحالي، والتي ازدهرت خلال العصر الطباشيري (منذ 145 إلى 66 مليون سنة)، وهي الفترة الزمنية الأخيرة لعصر الديناصورات: أبيليصوريد.

وعثر على حفريات أبيليصوريد سابقا في أوروبا وفي العديد من قارات نصف الكرة الجنوبي اليوم، ولكن لم يسبق العثور عليها من قبل من التكوين البحري.

وقاد الدراسة الجديدة بلال سالم، في مركز علم الأحافير الفقارية بجامعة المنصورة (MUVP) في مصر، وهو أيضا طالب دراسات عليا في جامعة أوهايو وعضو هيئة تدريس بجامعة Benha.

وقال سالم: "خلال منتصف العصر الطباشيري، كانت الواحات البحرية واحدة من أكثر الأماكن رعبا على هذا الكوكب".

ويظل لغز كيف تمكنت كل هذه الحيوانات المفترسة الضخمة من التعايش أمرا غامضا، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون مرتبطا بأكلها لأشياء مختلفة، وتكيفها مع اصطياد فريسة مختلفة.

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ويعتمد الاكتشاف فقط على فقرة محفوظة جيدا من قاعدة الرقبة، تم العثور عليها خلال رحلة استكشافية عام 2016 إلى الواحات البحرية بتمويل من National Geographic Society. وهي أقدم أحفورة معروفة لـ abelisauridae من شمال شرق إفريقيا، وتُظهر أنه خلال منتصف العصر الطباشيري، تراوحت هذه الديناصورات آكلة اللحوم عبر معظم الجزء الشمالي من القارة، من الشرق إلى الغرب من مصر الحالية إلى المغرب، إلى أقصى الجنوب مثل النيجر وربما خارجها.

وكانت Abelisaurids ذوات الأقدام - وهي مجموعة من الديناصورات تتميز بعظام مجوفة وأطراف ثلاثية الأصابع تمشي على قدمين.

ويمكن للباحثين أن يخبروا أن الفقرة كانت من أبيليصوريد لأنها متطابقة تقريبا مع نفس العظم في أنواع أخرى معروفة مثل الكرنوتور وفيفيناتور، من الأرجنتين ومايجونغاسورس من مدغشقر.

وبالإضافة إلى ذلك، أجرى سالم وزملاؤه دراسة تطورية قائمة على الكمبيوتر، تُعرف باسم التحليل cladistic، والتي أكدت وضع الأنواع التي تمثلها الفقرة الجديدة داخل المجموعة.

وعثر على عظم الفقرة في التكوين البحري، الذي كشف عنه في الواحات البحرية في الصحراء الغربية في مصر. وفي أوائل القرن العشرين، أسفر التكوين عن العينات الأصلية لمجموعة من الديناصورات بما في ذلك سبينوصور آكل الأسماك الضخم المدعوم من الشراع.

ولسوء الحظ، تم تدمير جميع أحافير الديناصورات البحرية التي جمعت قبل الحرب العالمية الثانية.

وقال المعد المشارك مات لامانا، في متحف كارنيغي للتاريخ الطبيعي: "اكتسبت الواحات البحرية مكانة شبه أسطورية بين علماء الأحافير لأنها أنتجت أول أحافير معروفة لبعض الديناصورات الأكثر روعة في العالم. ولكن لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، كانت هذه الحفريات موجودة فقط كصور في الكتب القديمة".

وقال باحثون إن الفقرة الجديدة تحمل تداعيات على التنوع البيولوجي للديناصورات الطباشيرية في مصر والمنطقة الشمالية بأكملها من إفريقيا.

ويصف فريق البحث هذا الاكتشاف في ورقة نشرت في Royal Society Open Science.

المصدر: ديلي ميل