ما سبب انقراض الحيوانات العملاقة؟

يطرح العلماء التساؤلات حول سبب اختفاء حيوانات عملاقة تعود لعصور ما قبل التاريخ، ومنها الديناصورات والتيروصورات والتماسيح والثعابين الضخمة.

وأشارت الأدلة الأحفورية على أن الماضي القديم كان يحتوي بالفعل على حيوانات أكبر ويمكن أن تصنف كوحوش ضخمة ولكنها أيضا أكبر في المتوسط من كائنات اليوم.

وقال جريج إريكسون، عالم الحفريات الفقارية في جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي والمتخصص في القديم الزواحف لـ Live Science: "منذ أن اكتشف العلماء أول مخبأ معروف لعظام الديناصورات، في القرن التاسع عشر، طرح الباحثون أفكارا لشرح سبب شيوع العمالقة منذ ملايين السنين ولكن بشكل أقل اليوم".

وعلق إريكسون:" لكن لا أحد يستطيع أن يشير إلى إجابة واحدة".

وبحسب إريكسون فقد تساعد العديد من الاختلافات الرئيسية بين الديناصورات وأكبر حيوانات اليوم، الثدييات، في تفسير فقدان الحيوانات العملاقة، جنبا إلى جنب مع الزواحف العملاقة الأخرى، يمكن للديناصورات أن تتكيف مع مجالات مختلفة لأنها تكبر على مدار الحياة، وتطارد فريسة أصغر مثل الأحداث والضحايا الأكبر مثل البالغين. جزئيًا ، يمكنهم القيام بذلك لأنهم قاموا بتبديل مجموعات من الأسنان على مدى العمر.

قال إريكسون: "إنهم يبدلون أسنانهم باستمرار، تماما كما تفعل أسماك القرش، لكن على طول الطريق يمكنهم تغيير نوع الأسنان التماسيح على سبيل المثال تنتقل من أسنان تشبه الإبرة إلى أسنان أكثر قوة، الثدييات لا تتمتع بهذه الرفاهية".

عالم الحفريات بجامعة إدنبرة ستيف بروسات لمجلة Scientific American :"في الديناصورات من المحتمل أن تمتد الحويصلات الهوائية من رئتيها إلى عظامها، مما يخلق سقالات قوية ولكن خفيفة.

وأضاف بروسات إن ذلك أعطى الديناصورات هياكل عظمية كانت "لا تزال قوية ومرنة لكنها خفيفة الوزن وهذا ساعدها على أن تصبح أكبر وأكبر وأكبر، بنفس الطريقة التي تكبر بها ناطحات السحاب وأكبر وأكبر بسبب الهياكل الداعمة الداخلية."

وأوضح الفيزيائي نيل ديغراس تايسون:" بالطبع على الرغم من أن الأكياس الهوائية ساعدت في تكوين عظام قوية وخفيفة الوزن، إلا أنه لا يمكن لأي حيوان أن يصل حجم ناطحة السحاب وذلك لأن وزن الجسم ينمو أسرع بكثير من قوة العظام مع زيادة حجم الحيوانات".

قال بروسات إن الثدييات تفتقر إلى مثل هذه الأكياس الهوائية التي يمكن أن تغزو العظام وتفتيح العظام.

يُعتقد أن حجم الفيل قد يكون حول الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه الثدييات البرية الكبيرة، وتحتاج الثدييات كمخلوقات ذوات الدم الحار أوماصة للحرارة إلى الكثير من الوقود.

قال أستاذ البيولوجيا الجيولوجية وعلم الأحياء القديمة في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، لـ Live Science: " جييرات فيرميج :" الفيلة عبارة عن ماصات للحرارة كاملة، والديناصورات على الأقل الديناصورات العاشبة ربما لم تكن كذلك في الغالب، لذا فإن الاحتياجات الغذائية لفيل عملاق، على سبيل المثال ، ستكون ... ربما أكبر بخمس مرات من حتى أكبر الديناصورات."

ناقش علماء الحفريات ما إذا كانت الديناصورات من ذوات الدم البارد أو الحار، وقال إريكسون إن العلم الحالي يضع العديد من أنواع الحيوانات على تدرج بين ذوات الدم البارد والدافئ، وربما كانت الديناصورات في الحد الأدنى من نطاق ذوات الدم الحار، وجعل ذلك الجسم الكبير أقل تكلفة من حيث الطاقة للديناصور.

في دراسة نشرت عام 2016 في مجلة PLOS One خلص فيرميج إلى أن العملاقة تعتمد في الغالب على الموارد الكافية التي يتم إنتاجها وإعادة تدويرها بواسطة بنية تحتية بيئية متطورة للغاية، بعبارة أخرى تحتاج البيئة إلى إنتاج كمية كافية من الأكسجين والغذاء والموئل لتنمو كائنا عملاقا حقا، كتب فيرميج أن مثل هذه الإيكولوجيا قد شهدت تطورا كبيرا بحلول منتصف العصر الترياسي، بالقرب من بداية عصر الديناصورات.

قال إريكسون إنه على الرغم من أن سلالات الحيوانات تميل إلى التكاثر بمرور الأجيال، إلا أن الأمر يستغرق قدرا هائلا من الوقت التطوري للوصول إلى أحجام عملاقة.

وأوضح فيرميج إن أحداث الانقراض الجماعي تميل إلى القضاء على المخلوقات الكبيرة، لذا فإن هذه الأحداث يمكن أن تترك فتحات للحيوانات العملاقة شاغرة لعشرات أو مئات الملايين من السنين، وعلق: "لقد استغرق الأمر حوالي 25 مليون سنة حتى وصل وزن الثدييات الأولى إلى طن، في حالة الماموث الصوفي ، الذي قضى عليه تغير المناخ والصيادون البشريون منذ 10000 عام فقط ، قد لا يكون من قبيل المصادفة أننا نحن البشر المعاصرون لا نرى مثل هذه المخلوقات الضخمة: لقد ساعد أسلافنا في قتلهم منذ وقت ليس ببعيد".

بالنسبة إلى فيرميج فإن التفسير الأكثر شمولا لتقليل الحجم لا يأتي من علم وظائف الأعضاء أو البيئة، ولكن من البنية الاجتماعية.

وقال إن "تطور ... السلوك الاجتماعي المنظم، ليس فقط القطعان ولكن الصيد المنظم حقا، في الثدييات قدم شكلا جديدا من الهيمنة.

وكتب في دراسة عام 2016: "الصيد الجماعي من قبل مفترسات صغيرة نسبيا يجعل حتى الفرائس الكبيرة جدا معرضة للخطر، في الواقع تم استبدال العملقة الفردية على الأرض بالعملقة على مستوى المجموعة".

وشرح فيرميج:" أي أن الأفراد الأصغر حجما الذين يعملون معا كما يحدث مع الذئاب والضباع على سبيل المثال، قد يشكلون طريقة أكثر فاعلية في أن يصبحوا أكبر من بناء جسم ضخم.

وبحسب العلماء قد يساعد التنظيم الاجتماعي أيضا في تفسير استثناء عملاق إلى حد ما للجدول الزمني المتتبع هنا: في المحيط، لا تزال أكبر الحيوانات التي تعيش على الإطلاق موجودة اليوم: الحيتان الزرقاء.

قال فيرميج إن الحياة البحرية تجعل الاتصال لمسافات طويلة أكثر صعوبة، مما يعيق تطور مجموعات الصيد المعقدة، وأضاف إن تطور مثل هذه الجماعات حدث على اليابسة أكثر بكثير مما حدث في المحيط، على الأقل حتى وقت قريب، مثل الحيتان القاتلة".

.في أحد التغيرات البيئية التي يحتمل أن تكون مهمة، كانت الأغلفة الجوية القديمة تحتوي على تركيزات أعلى من الأكسجين، وبحسب الخبراء قد يكون هذا قد لعب دورا في العملقة، خاصة بين الحشرات.

المصدر: لايف ساينس