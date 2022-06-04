"استنتاج مخالف للافتراض السائد".. كيف حصلت الزرافة على رقبتها الطويلة؟!

في حين أن العملية الدقيقة التي أدت إلى تطور رقبة الزرافة الطويلة كانت غير مؤكدة منذ فترة طويلة، فقد كان يُفترض دائما أن المحرك هو التطور للوصول إلى أوراق الشجر العالية.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال، حيث اقترح الباحثون أن الزرافات نمت رقابا طويلة لتمنح نفسها أسلحة أفضل في المواجهات، بناء على سلف قديم كان لديه "خوذة" على شكل قرص على رأسه يستخدمها لضرب الرؤوس ببعضها.

ودرس عالم الحفريات البروفيسور تاو دينغ، من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم (IVPP) في بكين، وزملاؤه نوعا غريبا من الزراف المبكر يسمى Discokeryx xiezhi.

وعلى وجه الخصوص، قام الفريق بتحليل البقايا المتحجرة لـ D. xiezhi - بما في ذلك جمجمة كاملة وأربع فقرات عنق - تم اكتشافها على الهامش الشمالي لحوض Junggar في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين.

ووفقا للباحثين، تعود العينات إلى حوالي 17 مليون سنة، خلال حقبة الميوسين المبكر.

وقال البروفيسور دينغ: "تميزت Discokeryx xiezhi بالعديد من الخصائص الفريدة بين الثدييات، بما في ذلك تطوير ossicone كبير يشبه القرص في منتصف رأسه".

وتوصف Ossicones بأنها هياكل عظمية مغطاة بالجلد، تشبه بشكل سطحي القرون، والتي يمكن العثور عليها على رؤوس الزرافات الحديثة وذكور الأوكابي.

ولاحظ الفريق أن فقرات عنق D. xiezhi قوية جدا ولديها أكثر المفاصل تعقيدا من أي حيوان ثديي معروف بين كل من الرأس والرقبة وبين الفقرات.

وعلاوة على ذلك، أشار تحليل الباحثين إلى أن هذه المفاصل المعقدة كانت مناسبة بشكل خاص للانخراط في تأثيرات عالية السرعة وجها لوجه - أكثر حتى من الحيوانات الحديثة مثل ثيران المسك التي تم تكييفها لضرب الرؤوس.

وفي الواقع، قال الفريق، قد يكون D. xiezhi من بين الفقاريات الأفضل تأقلما مع تأثيرات الرأس من كل تاريخ الحياة.

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وقال معد الورقة وعالم الحفريات الفقارية البروفيسور شيكي وانغ، من IVPP: "تنتمي كل من الزرافات الحية وDiscokeryx xiezhi إلى Giraffoidea، وهي عائلة فائقة. وعلى الرغم من اختلاف شكل الجمجمة والرقبة اختلافا كبيرا، إلا أن كليهما مرتبط بصراعات التودد الذكورية وكليهما تطورا في اتجاه متطرف".

وبعد ذلك، قارن الباحثون أشكال وأحجام قرون عدة مجموعات من الحيوانات المجترة، بما في ذلك ليس فقط الزرافات ولكن أيضا الماشية والغزلان والأغنام.

ووجد الفريق أن لدى عائلة الزرافة اختلافات حادة بين الأنواع أكثر من المجموعات الأخرى - ما يشير إلى أن صراعات التودد أكثر كثافة وتنوعا في الزرافات منها في الحيوانات المجترة الأخرى.

ووفقا للباحثين، عاش D. xiezhi في وقت كانت فيه الأرض دافئة وغابات كثيفة بشكل عام - على الرغم من أن منطقة شينجيانغ حيث عاشت الزرافة القديمة كانت أكثر جفافا نسبيا في العصر الميوسيني، نتيجة لارتفاع هضبة التبت إلى الجنوب، ما منع تدفق بخار الماء.

وأوضح الفريق أن بيئة الأراضي العشبية كانت أكثر جردا وأقل راحة من بيئة الغابات التي تمتعت بها في أماكن أخرى خلال العصر الميوسيني المبكر.

ووفقا لذلك، قد يكون سلوك القتال العنيف لـ D. xiezhi مدفوعا بضغوط مدفوعة بالبيئة.

وأوضح الباحثون وجود بيئة مماثلة عندما ظهر جنس الزرافة لأول مرة منذ حوالي سبعة ملايين سنة.

وفي هذا الوقت، تغيرت هضبة شرق إفريقيا أيضا من بيئة حرجية إلى أرض عشبية مفتوحة، الأمر الذي كان سيجبر أسلاف الزرافات المباشرة على التكيف وفقا لذلك.

ويقترح الباحثون أن تزاوج الذكور طور طريقة لمهاجمة منافسيها من خلال تأرجح رؤوسها وأعناقها.

وكان هذا الكفاح الشديد - المدعوم بالانتقاء الجنسي - هو الذي أدى إلى الاستطالة السريعة لعنق الزرافة على مدى مليوني عام.

وعلى الرغم من أن هذا من شأنه أن يجعل الزرافات الحديثة مناسبة بشكل مثالي للتغذي على أوراق الشجر العالية، إلا أن المنافسة في الانتقاء الجنسي، الناتجة عن الطبيعة الصعبة لبيئتها هي التي أدت إلى تطور رقبتها الشديد.

ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Science.

المصدر: إكسبريس