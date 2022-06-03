"نحلة طنانة" من بحر قزوين تدافع عن ميناء ماريوبول

نشر مستخدمو الإنترنت صورا فوتوغرافية لعدد من زوارق المدفعية " شميل" (النحلة الطنانة) من مشروع 1204 التي تقوم بأداء دوريات في مياه ميناء ماريوبول و قبالة شاطئ مصنع "أزوفستال".

ويشار إلى أن تلك الزوارق تستخدم كذلك لحماية السفن الروسية والأجنبية من الضفادع البشرية الأوكرانيين.

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يذكر أن زوارق المدفعية "شميل" تم تصميمها عام 1967 في مكتب "ألماس" للتصاميم البحرية تحت إشراف المصمميْن الروسييْن، يولي بينوا وليونيد أوزيموف.

ويخصص الزورق لأداء الدوريات في الأنهار والبحيرات وتدمير السفن النهرية للعدو ودعم القوات البرية بنيران المدافع والرشاشات ونقل الأفراد والعمل في المياه غير العميقة للبحار.

وتم تزويد زورق "شميل" بالمدفعيْن عيار 76 ملم، راجمة الصواريخ عيار 140 ملم، والرشاش الثقيل.

طاقم الزورق 14 فردا، مدى إبحاره 320 ميلا بحريا، سرعته 24 عقدة بحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا