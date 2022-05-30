العثور على نوع جديد تماما من المواد الكيميائية عالية التفاعل في الغلاف الجوي

أظهر كيميائيون أن فئة تفاعلية من المركبات تسمى أكاسيد الهيدروجين العضوية موجودة في الغلاف الجوي، ويمكن أن يكون لها تأثيرات لا نعرفها.

ويقول الكيميائي هنريك غرام آرغاد، من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك: "لطالما كانت هذه المركبات موجودة - لم نكن نعرف شيئا عنها. لكن حقيقة أن لدينا الآن دليلا على أن المركبات تتشكل وتعيش لفترة زمنية معينة تعني أنه من الممكن دراسة تأثيرها والاستجابة لها إذا تبين أنها خطيرة".

وفي كثير من الأحيان في الكيمياء، يمكن أن تؤدي إضافة مكون واحد جديد إلى تغيير جذري في سلوك المادة. خذ الماء على سبيل المثال. وبفضل الطريقة التي يتفاعل بها زوج الهيدروجين والأكسجين الأحادي، يمكن للكيمياء العضوية أن تمتزج وتدور في ظاهرة متطورة نسميها الحياة. أضف أكسجينا واحدا، على الرغم من ذلك، نحصل على بيروكسيد الهيدروجين - وهو مركب أكثر تفاعلا يمكن أن يمزق الكيمياء الحية. ألصق أكسجينا آخر على هذا الجزيء الصغير، والنتيجة هي هيدروتريوكسيد. ولتصنيعها، تحتاج فقط إلى النوع المناسب من معدات المختبر، وبعض المركبات العضوية المشبعة، وبعض الثلج الجاف.

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ونظرا لكونه شديد التفاعل، كان هناك سؤال مفتوح حول ما إذا كان يمكن للأكسدة المائية أن تشكل بسهولة هياكل مستقرة في الغلاف الجوي.

وتوفر تحقيقات الفريق أول ملاحظات مباشرة لتكوين هيدروكسيد الهيدروجين في ظل الظروف الجوية من عدة مواد معروفة بوجودها في الهواء.

وسمح لهم ذلك بدراسة الطريقة التي يُرجح أن يتم فيها تخليق المركب، ومدة استمراره، وكيف يتحلل.

ويمكن أن يتفاعل أحد هذه الانبعاثات، المسمى بالإيزوبرين، في الغلاف الجوي لتوليد حوالي 10 ملايين طن متري من أكسيد الهيدروجين كل عام.

وهذا مجرد مصدر واحد محتمل. واستنادا إلى حسابات الفريق، يمكن لأي مركب تقريبا أن يلعب دورا نظريا في تكوين الغلاف الجوي للأكسدة المائية، والتي تظل سليمة في أي مكان ما بين بضع دقائق إلى بضع ساعات.

وفي ذلك الوقت، يمكنهم المشاركة في عدد كبير من التفاعلات الأخرى كمؤكسد قوي، يمكن حماية بعضها داخل المواد الصلبة المجهرية التي تنجرف على الرياح.

ونظرا لأن الهباء الجوي يؤثر أيضا على الطريقة التي يعكس بها كوكبنا ضوء الشمس، فإن معرفة كيف تتسبب كيمياؤها الداخلية في نموها أو تدهورها يمكن أن يغير طريقة نمذجة مناخنا.

وستبدأ التحقيقات الإضافية بلا شك في الكشف عن الدور الذي تلعبه الهيدروتريوكسيدات في الكوكتيل الجوي لكوكبنا. وكما أشار الباحث في جامعة كوبنهاغن، جينغ تشين، فإن هذه مجرد البداية.

ونشر هذا البحث في مجلة Science.

المصدر: ساينس ألرت