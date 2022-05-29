القوات الخاصة الروسية تسيطر على درونات انتحارية أمريكية الصنع في أوكرانيا

أعلنت القوات الخاصة الروسية في أوكرانيا أنها سيطرت على مجموعة من مسيّرات Switchblade 300 الحائمة الأمريكية صغيرة الحجم (الدرونات الانتحارية).

وقد تم تصميم تلك الدرونات لتوجيه ضربات إلى القوة البشرية والمدرعات الخفيفة ومنشآت غير محمية.

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يذكر أن إحدى مناطق العملية العسكرية الخاصة شهدت توجيه ضربات قاسية إلى النازيين، ما أجبرهم على الهروب من ميدان القتال. واستطاع الجنود الروس الاستيلاء على كمية كبيرة من الغنائم العسكرية، ومن بينها صناديق خشبية وُضعت داخلها بضعة درونات انتحارية ضاربة أمريكية الصنع.

جدير بالذكر أن Switchblade 300، الذي يستخدمه الجيشان الأمريكي والبريطاني، هو درون انتحاري جيبي يمكن وضعه حتى في حقيبة ظهر، ويتم إطلاقه من منصة صغيرة إلى مسافة حتى 10000 متر، ويكفي شحن بطاريته لبقائه في الجو لمدة 10 دقائق.

ويبلغ وزنه نحو 3 كيلوغرامات، طوله 60 سنتيمترا. ويقوم الدرون بتصوير منشآت أو معدات يستهدفها ويرسل فيديوهات عن تدميرها إلى مركز القيادة.

المصدر: فويني أوبوزريني